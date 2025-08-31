Израел се готви да анексира 60% от Западния бряг

Израелското правителство разглежда възможността за анексия на части от окупирания Западен бряг като ответна стъпка срещу очакваното признаване на палестинската държава от редица западни страни, съобщава Axios, позовавайки се на израелски, американски и европейски източници. Австралия, Канада, Франция и Великобритания вече обявиха, че планират да признаят Палестина по време на предстоящата сесия на Общото събрание на ООН през септември. С това те ще се присъединят към близо 150 държави, които вече са направили тази стъпка.

Реакцията на Израел и САЩ

Израел и САЩ се противопоставят на инициативата. Американският Държавен департамент съобщи, че няма да издава визи на палестински представители, включително на президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН в Ню Йорк. Още: Турция иска временно отстраняване на Израел от ООН

Министри от кабинета на Бенямин Нетаняху са предупредили европейски лидери, че в отговор Израел може да анексира част или дори цялата "Зона C" – територия, която обхваща около 60% от Западния бряг. Вариантите варират от ограничена анексия на израелските селища и пътищата към тях (около 10% от територията), до по-мащабни планове, включващи долината на река Йордан (около 30%) или цялата зона.

Правни експерти напомнят, че подобна стъпка би нарушила Устава на ООН и Женевската конвенция. Международният наказателен съд вече разследва израелската заселническа политика като възможно военно престъпление.

Европейски дипломати предупреждават за риск от тежки санкции, докато арабски държави заплашват със замразяване на мирните си споразумения с Израел и блокиране на перспективата за нормализация на отношенията със Саудитска Арабия. Още: Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни

Ключовата роля на САЩ

Решаваща остава позицията на американския президент Доналд Тръмп. По време на първия си мандат той два пъти е спирал опитите на Нетаняху за анексия. Според източници във Вашингтон е малко вероятно администрацията му сега да подкрепи подобен ход, но окончателно решение все още няма.