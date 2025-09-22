Официално: Франция призна Палестина (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес на Общото събрание на ООН, че Франция признава Държавата Палестина. Той оповести това при откриването на Конференцията за мирното уреждане на палестинския въпрос и прилагането на решение в рамките на две държави.

"Дойде моментът да спрем насилието. Дойде моментът за мир", заяви Макрон. "Ангажиментът към мира е единственият път към спасението", добави той. Това признание проправя пътя към мирното разрешаване на конфликта в региона, изтъкна френският президент.

Недоволство в Израел

Припомняме, че Франция беше водеща държава в призива да бъде призната независима Палестина, но вече изостава по темата. Макрон имаше словестни сблъсъци с израелския премиер Бенямин Нетаняху, като многократно призоваваше за край на войната в Газа.

Същевременно Макрон посочи, че макар Израел да е нанесъл тежки удари на "Хамас", терористичното движение е оцеляло и продължава да действа. Тоталната война не е отговорът, каза френският президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че признаването на палестинската държава от ключови съюзници, включително Великобритания, всъщност е награда за групировката "Хамас" за атаките ѝ срещу Израел. Това заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит, предаде АФП.

„Честно казано, той смята, че това е награда за "Хамас". Затова той смята, че тези решения са само празни приказки и недостатъчни действия от страна на някои от нашите приятели и съюзници“, каза тя.

