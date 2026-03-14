Тръмп: Унищожихме Иран, но той може да затвори Ормузкия проток. Хулеж и за 5-те самолета-цистерни на САЩ

14 март 2026, 16:51 часа 193 прочитания 0 коментара
Тръмп: Унищожихме Иран, но той може да затвори Ормузкия проток. Хулеж и за 5-те самолета-цистерни на САЩ

"Вече унищожихме 100% от военния потенциал на Иран, но за тях е лесно да изпратят един или два дрона, да пуснат мина или да изстрелят ракета с близък обсег някъде по този воден път, независимо колко тежко са победени". Това констатира в нова своя публикация американският президент Доналд Тръмп. Той обеща, че САЩ "ще бомбардират бреговата линия и непрекъснато ще обстрелват ирански лодки и кораби. По един или друг начин скоро ще направим Ормузкия проток ОТВОРЕН, БЕЗОПАСЕН и СВОБОДЕН!".

Тръмп увери, че много държави също щели да пратят военни кораби, за да поддържат плаването в Ормузкия кораб безопасно. И същевременно написа: "Надяваме се, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други, които са засегнати от това изкуствено ограничение, ще изпратят кораби в района".

Що се отнася до военния потенциал на Иран, той е значително ограничен, но не напълно - долната графика го показва. На нея се вижда, че особено далекобойните дронове продължават да се проблем - при това Иран изстрелва почти два пъти по-малко такива безпилотни машини, отколкото Русия изстрелва средно от началото на март по цели в Украйна (без да броим днешния 14 март) - 124:

Междувременно, Тръмп се разгневи на The New York Times и The Wall Street Journal - заради новината за ударените американски самолети-цистерни. Според американския президент, тези медии искали САЩ да загубят войната - как обаче, нали иранският военен потенциал е на 100% унищожен според Тръмп?! "В действителност базата беше ударена преди няколко дни, но самолетите не бяха "ударени" или "унищожени". Четири от петте почти нямаха щети и вече са отново в експлоатация. Един имаше малко повече щети, но скоро ще бъде във въздуха".

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
