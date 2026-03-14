Тръмп: Унищожихме Иран, но той може да затвори Ормузкия проток. Хулеж и за 5-те самолета-цистерни на САЩ

"Вече унищожихме 100% от военния потенциал на Иран, но за тях е лесно да изпратят един или два дрона, да пуснат мина или да изстрелят ракета с близък обсег някъде по този воден път, независимо колко тежко са победени". Това констатира в нова своя публикация американският президент Доналд Тръмп. Той обеща, че САЩ "ще бомбардират бреговата линия и непрекъснато ще обстрелват ирански лодки и кораби. По един или друг начин скоро ще направим Ормузкия проток ОТВОРЕН, БЕЗОПАСЕН и СВОБОДЕН!".

Тръмп увери, че много държави също щели да пратят военни кораби, за да поддържат плаването в Ормузкия кораб безопасно. И същевременно написа: "Надяваме се, че Китай, Франция, Япония, Южна Корея, Обединеното кралство и други, които са засегнати от това изкуствено ограничение, ще изпратят кораби в района".

Many Countries, especially those who are affected by Iran’s attempted closure of the Hormuz Strait, will be sending War Ships, in conjunction with the United States of America, to keep the Strait open and safe.



We have already destroyed 100% of Iran’s Military… pic.twitter.com/nO5plkeZu3 — Clash Report (@clashreport) March 14, 2026

Що се отнася до военния потенциал на Иран, той е значително ограничен, но не напълно - долната графика го показва. На нея се вижда, че особено далекобойните дронове продължават да се проблем - при това Иран изстрелва почти два пъти по-малко такива безпилотни машини, отколкото Русия изстрелва средно от началото на март по цели в Украйна (без да броим днешния 14 март) - 124:

Междувременно, Тръмп се разгневи на The New York Times и The Wall Street Journal - заради новината за ударените американски самолети-цистерни. Според американския президент, тези медии искали САЩ да загубят войната - как обаче, нали иранският военен потенциал е на 100% унищожен според Тръмп?! "В действителност базата беше ударена преди няколко дни, но самолетите не бяха "ударени" или "унищожени". Четири от петте почти нямаха щети и вече са отново в експлоатация. Един имаше малко повече щети, но скоро ще бъде във въздуха".

Yet again, an intentionally misleading headline by the Fake News Media about the five tanker planes that were supposedly struck down at an Airport in Saudi Arabia, and of no further use.



In actuality, the Base was hit a few days ago, but the planes were not “struck” or… pic.twitter.com/kbXr2HVDHE — Clash Report (@clashreport) March 14, 2026

