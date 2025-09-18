Турция се газира: Кипър укрепва своите ПВО с помощта на Израел

Турция изглежда се е "газирала", а причината за това са продължаващите усилия на Кипър за укрепване на противовъздушната отбрана на страната със системи от Израел. Ето защо Анкара предупреди, че тези усилия биха могли да имат „опасни последици“ и се „следят отблизо“, предаде гръцкото издание Kathimerini. Турция подчерта, че всеки опит, насочен към нарушаване на равновесието на острова, се следи отблизо и се предприемат всички необходими мерки за сигурността и мира на Севернокипърската турска република. Става въпрос за окупираната северна част на острова, която е призната само от Турция.

„Бихме искали още веднъж да напомним, че продължаващите усилия за въоръжаване и дейности, които могат да подкопаят мира и стабилността на острова, биха могли да имат опасни последици“, съобщиха източници от Министерството на отбраната, цитирани от турската държавна Анадолска агенция в четвъртък. ОЩЕ: Турция и Египет със съвместни военни учения в Средиземно море за пръв път от 13 години насам

Турция вижда пряка заплаха

Коментарите на турското министерство дойдоха, след като Кипър получи по-рано тази седмица втората си система за противовъздушна отбрана Barak MX от Israel Aerospace Industries (IAI), ход, който критиците в Анкара определят като „пряка заплаха“ за турската национална сигурност.

Русия не си е искала ПВО-то от Турция

Междувременно също в четвъртък Анкара отхвърли съобщенията, че Русия е поискала връщането на своите противоракетни отбранителни системи С-400, настоявайки те да останат в арсенала на Турция, без „промяна“ в политиката. ОЩЕ: Гърция започна военно учение с целия си флот и 60 изтребителя