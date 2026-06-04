Турция въвежда строга нощна забрана и глоби до 13 000 евро на 21 плажа

Турция въвежда нови строги ограничения за достъп до част от най-известните си средиземноморски плажове, като мярката засяга общо 21 плажа в южните провинции на страната. Според информация, разпространена от CNN Türk и цитирана от международни медии, вечерните разходки и престоят на плажовете ще бъдат забранени между 20:00 и 08:00 часа, а нарушителите могат да бъдат глобени с до 699 245 турски лири (около 13 000 евро).

Основният мотив за въвеждането на ограниченията е опазването на морските костенурки от видовете Caretta caretta (костенурка Карета) и Chelonia mydas (зелена морска костенурка), които използват пясъчните ивици на турското крайбрежие за гнездене. Според турските власти, човешкото присъствие през нощта, светлинното замърсяване и шумът пречат на снасянето на яйца и на ориентацията на малките костенурки към морето.

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Забраната обхваща периода на активен размножителен сезон – от май до края на септември, когато костенурките излизат на брега, а новоизлюпените започват своето пътуване към водата.

Мерките обхващат ключови защитени зони по Средиземноморското крайбрежие на Турция, включително провинциите Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Хатай. Сред най-известните засегнати плажове са Патара, Белек, Олудениз, Чиралъ, Фетие, Газипаша и делтата на река Гьоксу .

Тези райони са част от най-важните територии за гнездене на морските костенурки в цялото Средиземноморие.

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Какво точно се забранява?

Освен нощните разходки и достъпа до плажовете, новите правила включват и допълнителни ограничения:

забрана за къмпингуване и поставяне на палатки;

забрана за движение на автомобили върху пясъка;

забрана за палене на огньове и барбекю;

ограничен достъп в часовия диапазон 20:00–08:00 ч.

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Контролът ще се осъществява от местните власти и службите за опазване на природата, като се предвиждат регулярни проверки през активния туристически сезон.

Източници: CNN Türk, Hürriyet Daily News