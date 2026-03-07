Подрязване на боровинки в началото на пролетта: Как да го направите, за да имате повече плодове?

Грижи след резитба - какво да направите, за да получите повече плодове?

Ражда ли вашата боровинка все по-малко плодове, а тези, които се появяват, са малки и кисели? Една добре изпълнена резитба в началото на пролетта вероятно е достатъчна, за да промени това. Разберете кога и как да подрязвате боровинки, за да съберете цели купи през лятото.

Кога да подрязвате боровинки?

Най-добри резултати се постигат чрез подрязване на боровинки в началото на пролетта, от края на февруари до края на март. Храстите все още са в латентно състояние по това време и рискът от силни студове е нисък. Това предотвратява хабенето на енергия от растението за заздравяване на рани в сурови условия и му позволява бързо да се регенерира с настъпването на по-топло време.

Още: 5 градинарски трика, с които разсадът ви няма да умре

Нещо повече, при безлистни издънки можете лесно да прецените кои клони са здрави и кои се нуждаят от премахване. Цветните пъпки също са ясно видими – можете да видите колко обилно ще цъфти храстът и да планирате интензивността на резитбата въз основа на това.

Изберете сух, безсламен ден за процедурата. Не отлагайте обаче резитбата, докато цветните пъпки не започнат да набъбват – тогава е твърде късно. Подрязването по време на цъфтеж ще наруши растежа на храста и ще намали производството на плодове.

Как да подрязвате боровинки в началото на пролетта

Преди да вземете ножицата за подрязване, подгответе подходящите инструменти. Ще ви трябват остри ножици за тънки издънки и двуръчни ножици (с дълги дръжки) за по-дебели, дървесни клони. Градинските ножици ще бъдат полезни и за занемарени храсти. Дезинфекцирайте остриетата с медицински спирт преди подрязване - това ще намали риска от предаване на болести между храстите.

Още: Какво и как да засаждате под овощните дървета? Тези растения не само защитават, но и увеличават реколтата

Млади храсти (до 3 години)

Младите боровинки не изискват интензивна резитба през първите 2-3 години. Ограничете се до премахване на счупени, сухи, болни издънки и такива, които растат хоризонтално или се кръстосват.

През първата година след засаждането премахнете и цветните главички, за да може растението да съсредоточи енергията си върху изграждането на силна коренова система.

Още: Кога да засеете ягоди за разсад, така че да имате сладки плодове и пълни касетки

По-стари храсти (4 години и повече)

За зрелите храсти резитбата трябва да бъде по-агресивна. Започнете със санитарна резитба - премахнете издънки, които са замръзнали, сухи, болни или лежат на земята. След това подрежете най-старите клони (над 4-5 години), които плододават слабо и имат сивкава, лющеща се кора. Боровинките дават най-добър добив на 2-3-годишни издънки, така че си струва систематично да премахвате по-старите издънки.

Винаги режете над пъпка, обърната навън, за да насърчите нов растеж. След прореждане на издънките, храстът трябва да остане с 6-8 силни, здрави основни издънки.

Подмладяваща резитба на пренебрегвани храсти

Още: Расте като дръвче или храст, а белите цветове са по-красиви от камелия: Що е то?

Ако вашите боровинкови храсти не са били подрязвани от години, не правете драстична резитба наведнъж. Разпределете подмладяването на 2-3 сезона. Всяка година премахвайте 2-3 от най-старите, най-дебели пръчки в основата и оставете храста да поникне нови. Оставете само най-силните нови издънки.

След много инвазивна резитба, боровинките може да не дадат плод още две години, така че постепенният подход е по-безопасен и позволява продължаване на производството на плодове.

Грижи след резитба - какво да направите, за да получите повече плодове?

Самата резитба е само половината от битката. Начинът, по който се грижите за храста след резитба, определя размера и качеството на реколтата ви.

Още: Подрежете боровинките ето така през зимата, за да берете с кошници през лятото

Запечатайте по-големите рани след отстраняване на дебели пръчки с градинарски мехлем. Това предотвратява гъбични инфекции и ускорява заздравяването. Незабавно отстранете отрязаните клони, особено болните, изпод храстите – те могат да бъдат носители на болести.

След резитба боровинките се нуждаят от правилно торене. Те са киселиннолюбиви растения, така че използвайте специализирани торове за боровинки или такива, които понижават pH. Амониевият сулфат е добър избор, защото освен азот, той помага за поддържане на киселинно pH на почвата. Избягвайте традиционните торове и оборски тор, които декиселифицират почвата.

Също така, не забравяйте да мулчирате. Разстелете 5-10 см слой борова кора, иглолистни дървени стърготини, борови иглички или шишарки около храстите. Мулчът поддържа влажността на почвата, ограничава растежа на плевелите и помага за поддържане на киселинно pH на почвата. Допълвайте го ежегодно, тъй като с времето се разлага.

Още: Кога да засаждате и как да се грижите за червени боровинки в градината

Редовното поливане е особено важно през първите седмици след резитбата. Боровинките имат плитка коренова система и са чувствителни към суша. Поливайте ги редовно, за предпочитане с дъждовна или отстояла вода, но избягвайте наводняване – прекалено влажната почва насърчава гниенето на корените.