Присаждане на овощни дървета: Как да присадим ябълкови и крушови дървета към издънка?

Присаждането на овощни дървета през зимата е доказан метод за размножаване на ябълкови и крушови дървета. То работи най-добре дървета с по-добри добиви, по-голяма издръжливост и контролиран растеж. Ако искате да опитате присаждане на издънка, зимата е подходящо време за подготовка – от събирането на издънката до самата процедура.

Какво представлява зимното присаждане на овощни дървета и защо си струва?

Присаждането включва свързване на части от две растения – издънка, част от летораст от благороден сорт, с подложка, която осигурява кореновата система. Това води до дърво, което съчетава вкусни, плътни плодове с устойчивост на замръзване и адаптация към почвата.

Още: Какво и как да засаждате под овощните дървета? Тези растения не само защитават, но и увеличават реколтата

Зимното присаждане на овощни дървета се извършва, когато растенията са в покой. Това предотвратява бързото изсъхване на тъканите на издънката и след като започне пролетният растеж, двата елемента започват да се сливат. Ябълковите и крушовите дървета реагират най-добре на присаждането на издънки – това е добро място за начало, ако тепърва изучавате тази техника.

Присаждането ви позволява да подмладите дърво, чиито плодове са малки и неприятни на вкус, да въведете нов сорт в градината си или да присадите няколко сорта на един ствол. Това е и начин да запазите стар, любим сорт.

Време за присаждане на круши и ябълки

Още: Кога да засеете ягоди за разсад, така че да имате сладки плодове и пълни касетки

При крушите и ябълковите дървета времето за присаждане зависи от вида и избрания метод. Ако решите да присадите върху издънка (чрез приложение, клин или разцепване), планирайте процедурата за периода от края на януари до март. Присаждайте крушите в началото на февруари и най-късно до средата на март, когато дървото е в пълен латентен период. Ябълковите дървета могат да се присаждат малко по-късно – дори след средата на март, точно преди началото на вегетацията.

Присаждайте в ясен, сух и безветрен ден. Избягвайте присаждането по време на слани под -5°C или по време на размразяване, когато влагата благоприятства инфекцията. Температурата трябва да бъде поне няколко градуса над нулата.

Запомнете едно правило – издънката трябва да е по-слабо развита от подложката. Затова вземете издънката по-рано (през зимата) и извършете процедурата по присаждане, когато подложката бавно започне да се оживява.

Как да вземете и съхранявате резници от издънки за присаждане?

Още: Градинарски трик: Засейте доматите в ТАКАВА почва, за да стане разсадът здрав и дебел като палец

Вземете резниците от издънки през декември, януари или февруари, преди пъпките да започнат да набъбват. Изберете едногодишни, здрави издънки с дебелина около молив (5-8 мм), с добре развити пъпки. Най-добрите резници от издънки идват от слънчеви части на короната, от здрави и обилно плодоносещи дървета.

Режете резниците от издънки в сух ден без слана. Всяка трябва да е дълга 15-20 см и да има 4-6 пъпки. Етикетирайте ги със сорта, за да избегнете объркване.

До присаждането съхранявайте резниците от издънки на хладно и тъмно място – за предпочитане мазе – във влажен пясък и при температура близка до 0°C. Можете също да ги увиете във влажна кърпа, да ги поставите в найлонов плик и да ги съхранявате в хладилник. Проверявайте на всеки няколко дни, за да се уверите, че пясъкът или кърпата не са изсъхнали.

Как да присаждаме ябълкови и крушови дървета върху подложки

Изборът на подложка определя темпа на растеж на дървото, датата на плододаване и изискванията към почвата. Най-популярните вегетативни подложки за ябълкови дървета са M9 (джудже), M26 и P14 (полуджудже) и MM106.

M9 е подложка джудже, идеална за интензивно засаждане. Дърветата, присадени върху нея, започват да дават плодове бързо (често на втората си година), но изискват плодородна почва, редовно поливане и подпъхване.

M26 е по-универсална - представя се добре в различни почви, устойчива е на замръзване и изисква по-малко поддръжка. P14 е подложка, устойчива на замръзване и по-малко податлива на болести, представяща се добре в по-предизвикателни климатични условия.

Изберете подложка и издънка от един и същи вид. Присадете ябълково дърво върху ябълково дърво и крушово дърво върху круша или дюля. Колкото по-близка е връзката, толкова по-голям е шансът за успех.