Турски военен самолет се разби между Азербайджан и Грузия (ВИДЕО)

11 ноември 2025, 15:21 часа 225 прочитания 0 коментара
Министерството на отбраната на Турция съобщи на 11 ноември, че турски военен товарен самолет се е разбил в близост до границата между Азербайджан и Грузия. Самолетът C-130 е излетял от Азербайджан и е бил на път обратно към Турция. Не е ясно колко членове на екипажа са били на борда. Министерството съобщи, че е започнала спасителна операция в сътрудничество с азербайджанските и грузинските власти.

Хеликоптери на грузинската спасителна служба изпълняват мисия на ниска височина.

Видеозапис, на който се вижда катастрофата, бе излъчен по турската частна телевизия NTV и други медии. На него се вижда как самолетът се спуска спираловидно и оставя следа от бял дим.

Самолетите C-130

Военните самолети C-130 се използват широко от турските въоръжени сили за превоз на личен състав и логистични операции.

Турция и Азербайджан поддържат тясно военно сътрудничество.

Има данни, че самолетът е превозвал турски командоси, които са участвали във военния парад в азербайджанската столица Баку.

Димитър Радев
