Турски военен самолет се разби между Азербайджан и Грузия (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Турция съобщи на 11 ноември, че турски военен товарен самолет се е разбил в близост до границата между Азербайджан и Грузия. Самолетът C-130 е излетял от Азербайджан и е бил на път обратно към Турция. Не е ясно колко членове на екипажа са били на борда. Министерството съобщи, че е започнала спасителна операция в сътрудничество с азербайджанските и грузинските власти.

Хеликоптери на грузинската спасителна служба изпълняват мисия на ниска височина.

Видеозапис, на който се вижда катастрофата, бе излъчен по турската частна телевизия NTV и други медии. На него се вижда как самолетът се спуска спираловидно и оставя следа от бял дим.

#SonDakika | Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askerî kargo uçağına ait düşüş anının farklı açısı pic.twitter.com/TLKUyGFIAw — World of Türkiye (@worldofturkiye) November 11, 2025

Самолетите C-130

Военните самолети C-130 се използват широко от турските въоръжени сили за превоз на личен състав и логистични операции.

Турция и Азербайджан поддържат тясно военно сътрудничество.

Има данни, че самолетът е превозвал турски командоси, които са участвали във военния парад в азербайджанската столица Баку.

More visuals of the disintegrated debris of Turkish Air Force Hercules C130 (68-01609) falling from the sky.#aircraft #accident https://t.co/p7cDrP7gQW pic.twitter.com/kpGnb485ut — FL360aero (@fl360aero) November 11, 2025

