Търговската война ескалира: Китай обяви отговора си на 104-процентовите мита на Тръмп

Министерството на финансите на Китай обяви допълнителни мита върху всички стоки, внасяни от САЩ. Това се случва часове след като стана ясно, че САЩ ще наложат още по-високи тарифи на Китайската народна република - те ще достигнат 104 процента, като влизат в сила от днес, 9 април. С новите налози - при внос на дадена стока в САЩ, за нея ще трябва да бъде платена такса, която надвишава стойността й. Това е нещо безпрецедентно в световната търговия.

Финансовото министерство в Пекин съобщи на обяд днес в отговор, че налага допълнителни мита на САЩ на стойност 84%. Те ще влязат в сила от 12:01 ч. по Гринуич на 10 април и ще са за всички стоки, предаде BBC.

Още: Китай обвини САЩ в "шантаж" и "ограбване" на Панама

Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че новите мита за китайския внос ще достигнат 54 процента от 9 април, като заплаши да вдигне ставките с още 50 процента, ако Китай пропусне срока да вдигне ответните си мерки. Пекин не спази крайния срок.

Износът на Китай за САЩ възлиза на 2% от общата икономическа активност на азиатската страна. Посланието на Пекин явно е, че може да се справи с мерките на Тръмп.

"Те ни ограбват наляво и надясно. Но сега е наш ред да се възползваме от тях", каза Тръмп за китайските власти.

TRUMP ABOUT THE CHINESE: They've ripped us off left and right. But now it's our turn to do the ripping.



Here's how simply and clearly the President of the United States commented on the imposition of a 104% tariff against China — and he received applause from the audience. pic.twitter.com/M14qLBMoJI