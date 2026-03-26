Наземна операция на САЩ в Иран е планирана и вече е в ход? (ВИДЕО)

Най-малко трима републиканци от Конгреса – включително председателите на Комитетите по въоръжените служби на Камарата и Сената, намекват, че наземна операция в Иран вече е планирана и вероятно дори вече е в ход. Това твърди журналистът от The Wall Street Journal Алекс Уорд.

At least 3 congressional Republicans—including chairs of House and Senate Armed Services—are strongly hinting that a ground operation in Iran is planned and could potentially be underway soon. pic.twitter.com/aszSaqvTRt — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Припомняме, че преди дни бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент предупреди за евентуалните рискове при по-нататъшна ескалация — особено плановете, включващи остров Харг, ключовият нефтен център на Иран. Той твърди, че изпращането на американски войници там би било голяма грешка. „Това по същество би било даденост на Иран на множество заложници на остров, който те биха могли да обстрелват с дронове и ракети“, категоричен е Кент. Припомняме, че вече бившият директор на Националния център за борба с тероризма подаде оставка миналата седмица, несъгласен с политиката на Тръмр и започването на войната срещу Иран. Той опровергава твърденията на администрацията на президента Тръмп, че Иран е представлявал непосредствена заплаха.

BIG: Iran has reinforced Kharg Island with troops, air defenses, and mines, preparing for a potential US ground operation.



US officials warn of high risks, including heavy casualties, due to layered defenses and recent deployments of Iranian MANPADs and anti-armor mines.… pic.twitter.com/g7Zll7DTst — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Сякаш в очакване на инвазия именно на Харг и в потвърждение на предупрежденията излезе информацията, че Иран е подсилил отбраната на острова с войски, противовъздушна отбрана и мини, подготвяйки се за потенциална наземна операция на САЩ.

Колко цели са поразили САЩ в Иран?

Командващият Централното командване на САЩ – CENTCOM, Брад Купър обяви, че американската армия е поразила повече от 10 000 военни цели. „Унищожихме 92% от най-големите военни кораби на Иран. Те загубиха способността си да проектират военна сила по морето по значителен начин. Силите на САЩ поддържат въздушно превъзходство над иранското въздушно пространство. Унищожихме над две трети от военнопроизводствените съоръжения на Иран. Намираме се на път да елиминираме напълно военнопроизводствената машина на Иран“, заяви Купър.

U.S. forces are striking targets to degrade the Iranian regime's military infrastructure and capabilities that have threatened American troops and regional partners for decades. pic.twitter.com/wPIR1c6kA0 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026

Русия изпраща дронове на Иран?

Западните разузнавателни служби съобщават, че Русия е близо до завършването на планирани доставки на дронове, лекарства и храна за Иран. Според Financial Times, до това се е стигнало след тайни преговори, проведени след ударите на САЩ и Израел срещу Техеран. Това би било първата известна смъртоносна подкрепа от Москва за Техеран, откакто започна войната в Близкия изток.

Още: Белият дом плаши: Тръмп не блъфира и е готов да разпали ада в Иран (ВИДЕО)

Истинско задръстване край Ормузкия проток

Още: "Иран ще прекрати войната, когато реши": Техеран отхвърли американския план за примирие и наложи свои условия

В социалните мрежи се появиха кадри от бреговете на Бандар Аббас, заснети в полунощ, 26 март. Светлините, видими в морето, според доклада, не са от града, а от кораби, които чакат близо до Ормузкия проток, след като не са получили разрешение за преминаване през водния път.

The lights visible offshore are reportedly not from the city, but from ships waiting near the Strait of Hormuz after being unable to obtain clearance to transit the waterway. pic.twitter.com/eu90Byu8vD — Clash Report (@clashreport) March 25, 2026

Припомняме, че проливът остава затворен, въпреки уверенията на Доналд Тръмп, че може да поеме контрола над важния морски път, когато реши. Блокадата доведе до сериозно покачване на цените на горивата в световен мащаб.

Иран иска и Ливан в евентуално мирно споразумение

Агенция Ройтерс предава, че Иран е заявил на посредниците, че Ливан трябва да бъде включен във всяко споразумение за прекратяване на огъня със Съединените щати и Израел. Това съобщиха шест регионални източника, запознати с позицията на Иран, свързвайки края на войната със спиране на израелската офанзива срещу Хизбула.

Още: Иранска ракета срина Статуята на свободата: Мокрите сънища на съвместна иранско-руска пропаганда (ВИДЕО)

Иранската телевизия „Прес ТВ“ цитира в сряда ирански служител, който казва, че Техеран иска всяка сделка със Съединените щати, за да се сложи край на войната както срещу Иран, така и срещу други „групи на съпротивата“ в региона.

Високопоставен ирански служител заяви пред Ройтерс в сряда, че Техеран все още разглежда предложение на САЩ за прекратяване на регионалната война, бушуваща от близо месец, което показва, че Техеран досега не го е отхвърлил категорично. Въпреки това, Иран не е готов за преговори със САЩ.

Още: Уж малко, но над 1 млрд. долара: Загубите във военна техника на САЩ, нанесени от Иран

Шестте регионални източника, които говориха при условие за анонимност поради чувствителността на въпроса, заявиха, че Техеран е информирал медиаторите още в средата на март, че се стреми към споразумение, което би спряло и атаките на Израел срещу ливанската въоръжена групировка Хизбула.

Хизбула е основана от Иранската революционна гвардия през 1982 г. и е широко възприемана като водещ играч в регионалния алианс от въоръжени сили на Иран. Тя откри огън срещу Израел на 2 март в знак на солидарност с Техеран, предизвиквайки израелска въздушна и наземна кампания в Ливан. Нямаше незабавен отговор от иранското външно министерство, израелското външно министерство или израелските военни на въпросите на Ройтерс по темата.

Още: Иран използва България, за да заплаши Румъния с война: Отзвук

Високопоставен служител от администрацията на Тръмп заяви, че прекратяването на „прокси дейностите“ на Иран и разоръжаването на Хизбула са „от решаващо значение за осигуряване на мир и стабилност в Ливан и в целия регион“.