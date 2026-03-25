Радар за икономика: Най-важните новини на 25 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 25 март 2026 г.

Активираха помощта от 20 евро заради цените на горивата

Сряда (24 март) беше третият ден, в който цената на дизела на дребно е 1.60 евро. От днес мярката в подкрепа на най-нуждаещите се физически лица, в размер на 20 евро на месец е активна. Това заяви служебният министър на финансите Георги Клисурски на брифинг в Министерски съвет. Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов от своя страна заяви, че структурите на Агенцията за социално подпомагане са готови да изпълнят решението на Министерски съвет.

Рязка промяна в цената на петрола

В същото време цената на петрола се понижи с около 4 на сто в днешната сутрешна търговия, след като се появиха съобщения, че Съединените щати са изпратили на Иран предложение от 15 точки, насочено към прекратяване на войната в Близкия изток. Тази новина повиши перспективите за прекратяване на огъня, което от своя страна би могло да облекчи прекъсванията на доставките в региона.

България е последна в ЕС по БВП на човек и през 2025 г.

България е с най-малък брутен вътрешен продукт (БВП), изразен в стандарти на покупателна способност (СПС) в Европейския съюз и през 2025 г. - 28 300 евро. Това показват най-новите предварителни данни на Евростат, статистическата агенция на ЕС, публикувани днес. Стандартите на покупателна способност (СПС), използвани от Евростат, елиминират разликите в ценовите равнища между страните, като използват условна изкуствена валутна единица.

Властта осигури части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия

Министерският съвет е взел решение, насочено към гарантиране на надеждната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това решение е продиктувано от необходимостта да се осигури навременна поддръжка и да се избегнат бъдещи затруднения в експлоатацията на централата, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков на брифинг.

Още: Властта осигури части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия (ВИДЕО)

Траен дисбаланс в България: Приходите намаляват, пенсии и заплати растат

Приходите в българския бюджет като дял от брутния вътрешен продукт (БВП) са достигнали плато поради ограничените възможности за разширяване на данъчната основа. Същевременно разходите за пенсии и заплати в обществения сектор нарастват устойчиво. Това се посочва в последната публикация на Съвета за икономически анализи (СИА) към Министерския съвет (МС) - "Българската фискална политика на кръстопът“ с автор Пламен Ненов.

Още: Траен дисбаланс в България: Приходите намаляват, пенсии и заплати растат