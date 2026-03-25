Казахстан планира да удвои капацитета си за рафиниране на петрол

Казахстан възнамерява да удвои капацитета си за рафиниране на петрол, което не само ще задоволи вътрешния пазар, но и ще засили позицията на страната като доставчик на петролни продукти в региона на Централна Азия. Това съобщи министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов на международната енергийна конференция CERAWeek в Хюстън, САЩ, предадоха Казинформ и БТА.

Министърът представи текущото състояние на казахстанската петролна индустрия. Беше подчертано, че страната запазва позицията си на надежден доставчик на енергия на световния пазар.

Министърът очерта ключовите предизвикателства, пред които е изправена индустрията. Те включват въпроси, свързани с енергийната сигурност, включително стабилната работа на Каспийския тръбопроводен консорциум, по който се изнася по-голямата част от казахстанския петрол.

Беше отбелязано значението на осигуряването на непрекъснатата работа на този маршрут, който е от решаващо значение за националната икономика.

Същевременно Казахстан последователно прилага политика на диверсификация на експортните маршрути, включително разработване на маршрути до Китай. В същото време Каспийския тръбопроводен консорциум остава най-рентабилният и приоритетен канал за транспортиране на петрол.

В речта си министърът се фокусира върху подобряване на инвестиционния климат в нефтената и газовата индустрия. Той отбеляза прилагането на програмата за данъчни стимули и привличане на нови инвестиции в проучването и производството на въглеводороди.