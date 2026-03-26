И КИНЕФ гръмна: Украинските дронове спряха 40% от износа на руски петрол (ВИДЕО)

Поредна нощ, в която Ленинградска област в Русия изпита на гърба си силата на украинските далекобойни дронове. След като в рамките на 72 часа бяха атакувани големите руски пристанища Приморск и Новоросийск и те спряха работа заради огромните пожари и щети, предизвикани от безпилотните системи, сега в цел се превърна руската рафинерия КИНЕФ, която се намира в Кириши.

Още: Точно поправи една инсталация и друга е извън строя: Историята на руската КИНЕФ и украинските дронове

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко публикува информация в канала си в Телеграм за случилото се. Той потвърждава за щети в промишлената зона в Кириши, а казва и, че са свалени 21 дрона. По предварителна информация няма жертви.

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) е най-голямата рафинерия в региона и една от най-големите в Русия. Тя произвежда бензин, дизел, керосин, мазут и нефтохимикали. А в Уст-Луга пожарът продължава да бушува, в Приморск положението не е по-добро -

Иначе Reuters твърди, че заради украинските въздушни атаки само през тази седмица 40% от капацитета на Русия да изнася петрол е елиминиран - защото освен това щети има и в Новоросийск, а "Дружба" не работи от края на януари, снощи стана ясно и, че Афипската рафинерия в Краснодарския край е спряла работа - тя също беше атакувана от украински дронове и то няколко пъти наскоро. Изнася се руски петрол през тръбопроводи в Китай и през Далечния изток, през терминала "Козмино".