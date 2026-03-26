Убиха иранския командир, затворил Ормузкия проток? (ВИДЕО)

26 март 2026, 11:46 часа
Неназован израелски представител съобщи пред The Times of Israel, че командирът на военноморските сили на Иранската революционна гвардия Алиреза Тангсири е бил убит при въздушен удар в Бандар Абас. Това е град в Южен Иран, намиращ се точно край Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за световната търговия на петрол и втечнен газ, който е ефективно блокиран от режима в Техеран.

Именно Тангсири е бил отговорен за затварянето на протока, казва израелският източник пред изданието.

Към момента нито Иран, нито израелските въоръжени сили са коментирали удара. По принцип израелската армия се концентрира в обстрела на Северен Иран, а американците действат предимно на юг.

Атаката срещу Бандар Абас

Въздушно нападение срещу Бандар Абас наистина имаше днес, 26 март. Бяха чути няколко експлозии след американско-израелски удари по част от града, съобщиха от офиса на губернатора на провинция Хормозган.

Видеозапис, получен от опозиционната иранска телевизия Iran International в четвъртък, показа последствията от рухването на сграда, която се е срутила, след като е била ударена при американско-израелски удар в Бандар Абас.

Димитър Радев Отговорен редактор
