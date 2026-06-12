Южна Корея осъди бившия си президент на 30 г. затвор

Съдът в Сеул осъди бившия южнокорейски президент Юн Сук-йол на 30 години затвор. Присъдата е по дело, в което се твърди, че той е наредил военни дронове да бъдат изпратени над Пхенян, за да помогнат за създаването на претекст за неуспешното обявяване на военно положение през 2024 г., съобщи агенция Йонхап, предаде Ройтерс. Още: Прокуратурата на Южна Корея иска смъртно наказание за бившия президент

Обвинения и накрая затвор

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Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен в злоупотреба с власт и помагачество на врага, като заяви, че той е участвал в заговора занападението с дронове през октомври 2024 г. още от самото начало.

Юн отрече да е извършил престъпление.

Адвокатите му заявиха, че той нито е наредил, нито по-късно е одобрил операцията, която според тях не е имала връзка с военното положение, а е била отговор на месеци наред изстрелвания от Северна Корея през границата на балони, пълни с боклук.

През април прокуратурата поиска 30-годишна присъда за Юн.

Юн беше свален от власт, а политическият му съперник И Дже-мьон, който загуби от Юн на изборите през 2022 г., спечели предсрочните избори през юни с мандат да изведе страната от шока на военното положение. Участниците в обявяването на военното положение бяха арестувани и изправени пред съда по обвинения в подривна дейност.

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