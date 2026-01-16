Уплашен от протестите, иранският режим вкара милиции от Ирак (ВИДЕО)

Иракски милиционери, поддържани от режима в Иран, са преминали на иранска територия през последните седмици, за да помогнат на Техеран да потуши продължаващите протести. Това твърди CNN, цитирайки европейски военен източник и иракски източник, запознат с въпроса. Такава информация беше налична и преди седмици, включително цитирана от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), но сега се оформя по-ясна картина за мащаба на помощта, оказвана на Техеран от едни от ключовите му проксита в Близкия изток.

Иракски милиции влизат в Иран под претекст, че са на религиозно поклонение

Иракският източник казва, че близо 5000 бойци от мощни иракски милиции са влезли в Иран през два гранични пункта в Южен Ирак - "Шаиб" в провинция Майсан и "Зурбатия" в провинция Васит.

Европейският военен представител добавя, че 800 шиитски бойци са пресекли границата от иракските провинции Дияла, Майсан и Басра, за да помогнат на иранските власти в репресиите под претекст, че са на религиозно поклонение.

Снимка: Getty Images

Изявление от уикенда на Иракската обсерватория за права и свободи вълни насочи фокуса към това, че иракски бойци, подкрепяни от Иран, влизат на иранска територия, откакто преди почти три седмици в страната избухнаха бурни протести. Те биват смазвани от режима на аятоласите с директна и безразборна стрелба по невинни граждани, като числата за броя жертви са плашещи - може да стигат от 12 000 до 20 000 души.

Целта - иранските сили за сигурност да не се присъединят към протестиращите

Според европейска военна оценка, с която от CNN са се запознали, иракските сили, влизащи в Иран, принадлежат към въоръжени групи, лоялни на Техеран. Става въпрос за "Катаиб Хизбула", "Харакат Хизбула ал-Нуджаба", "Катаиб Саид ал-Шухада" и Организацията "Бадр". Тези иракски милиции действат в рамките на общата група, известна като Иракски сили за народна мобилизация (PMF).

Според документа тяхното присъствие е било отчетено в няколко провинции в Иран, включително в градове като Хамадан (център на едноименната провинция), където са участвали в потушаването на протестите.

Използването на бойци, които не са иранци, е още един признак за нестабилността на режима и за неговата решимост да се задържи на власт въпреки високата цена в човешки животи, която протестите са отнели досега. „Прибягването до чуждестранни милиции е част от ясна стратегия за сигурност: да се неутрализира всякаква възможност за сближаване между силите на репресията и демонстрантите“, се посочва в оценката.

New videos from Iran, reportedly filmed today, show armored vehicles deployed on Kalantari Highway in Mashhad. Locals report the city is effectively cut off, with heavily armed regime forces controlling nearly all major exits and roundabouts, tightening their grip amid the… pic.twitter.com/ebjIHK1CX4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 15, 2026

"Хизбула" вероятно няма да се намеси от Ливан

Друго прокси на Иран - ливанската "Хизбула", която беше сериозно ограничена като възможности след серия от израелски удари през последните години - може би се колебае да предприеме директни действия срещу Израел или САЩ в подкрепа на Техеран, които биха могли да предизвикат мащабен конфликт и да нарушат усилията на групировката за възстановяване. Такава оценка прави ISW.

Изявленията на представители на "Хизбула" показват, че групата дава приоритет на вътрешните проблеми в Ливан, включително възстановяването си и усилията за предотвратяване на разоръжаването. На 13 януари "Хизбула" публикува изявление, в което изрази подкрепата си за иранския режим, но не предложи никаква военна помощ на Иран и не заплаши с ответни мерки срещу САЩ или Израел, ако те атакуват Ислямската република.

Шиитската групировка преди това не беше склонна и вероятно не беше в състояние да защити Иран или да отвърне на удари срещу американски или израелски цели по време на войната с Израел през юни 2025 г. А преди това "Хизбула" беше една от основните сили, възпиращи Израел и САЩ. Тя също така не е отговорила военно на нито един израелски удар, насочен срещу собствената си военна инфраструктура и персонал през последните месеци, включително израелското убийство на де факто началника на генералния щаб на "Хизбула" и висш командир Хайтам Али Табатабай през ноември 2025 г.: Началникът на щаба на "Хизбула" е убит в Бейрут (ВИДЕА).

Снимка: Getty Images

Продължаващото колебание на „Хизбула“ да предприеме директни действия срещу Израел и САЩ подсказва, че групата се страхува от ескалация поради по-слабата си позиция и присъщата непредсказуемост на военната ескалация, която бързо може да излезе извън контрола ѝ. Всяка атака на „Хизбула“, насочена директно срещу американските или израелската армия, вероятно би предизвикала ответна реакция от страна на САЩ или Израел и би застрашила споразумението за прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула“ в Ливан от ноември 2024 г. Съединените щати играят ключова роля в поддържането на сделката - особено чрез ролята си в комитета за наблюдение.

"Хизбула" вероятно се противопоставя на всякакви действия, които биха застрашили споразумението за прекратяване на огъня, защото такива действия биха подкопали целите ѝ да ограничи присъствието и оперативния обхват на Израел в Ливан. Реакцията на САЩ или Израел срещу "Хизбула" вероятно също би нарушила настоящите усилия на шиитската групировка да възстанови силите си и да попълни запасите си от оръжие.

