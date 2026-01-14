Узбекистанец се обади в полицията със сериозно оплакване от Тръмп

В столицата на Узбекистан Ташкент местен жител е позвънил на спешния телефон на полицията, за да се оплаче от американския президент Доналд Тръмп. Той поискал Тръмп да бъде подведен под отговорност заради отвличането на венецуелския лидер Николас Мадуро.

Той настоял да подаде жалба срещу Тръмп, но когато от полицията го попитали за адреса му, заявил, че живее "в Белия дом".

Впоследствие се оказало, че мъжът бил в нетрезво състояние, а полицията сметнала обаждането за умишлено фалшиво, тъй като мъжът нямал основателна причина и не се явил в полицейското управление, за да подаде жалбата, когато бил повикан.

Сега съдът го е признал за виновен в нарушаване на обществения ред по член 199 от Административния кодекс на Република Узбекистан (за фалшиво обаждане до специализираните служби) и го е глобил с равностойността на около 100 долара.

