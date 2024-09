В очакване на сухопътна офанзива: Израел нанесе мощни въздушни удари по Бейрут (ВИДЕО)

Експлозии разтърсиха южните предградия на Бейрут, съобщиха кореспонденти на АФП. Съобщението идва, след като израелската армия нареди на жителите да се евакуират от три района преди очаквана от целия свят сухопътна офанзива.

Кореспонденти на различни медии съобщават за поне две експлозии, последвани от огромен пожар. Малко по-късно от израелската армия обявиха, че са унищожили хранилище за изстрелване на ракети земя-въздух, което Хизбула е разположила на приблизително 1,5 км от международното летище на Бейрут. Тази инфраструктура представлява заплаха както за ливанското, така и за международното въздушно пространство. IDF ще продължи да влошава военния капацитет на Хизбула в Ливан, се казва в съобщение на ЦАХАЛ, подкрепено и с кадри от удара.

⭕A surface-to-air missile launcher storage facility that Hezbollah had positioned approx. 1.5 km from Beirut’s international airport was dismantled in a precise IDF strike.



This infrastructure poses a threat to both the Lebanese and international airspace.



The IDF will… pic.twitter.com/x4TviBeCqE