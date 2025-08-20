Дъждовете продължават: Вижте как Йемен се дави (ВИДЕО)

Проливен дъжд е наводнил столицата на Йемен Сана и южния пристанищен град Аден. Улиците са потопени, а жителите са оставени сами да се борят с наводнените райони без да има адекватен дренаж, съобщи "Ал Джазира". Проливните дъждове преминаха през множество квартали, наводнявайки домове и магазини и спирайки движението, особено в квартал Ал-Муала, съобщиха жители пред базираната в Турция Анадолската агенция.

Има и ранени

Те съобщиха, че няколко души са ранени, въпреки че не е обявен официален брой на жертвите. Губернаторът на Аден Ахмед Хамид Ламлас е инструктирал местните здравни власти да осигурят пълна медицинска помощ на пострадалите при наводненията, се казва в изявление на Министерството на информацията. Министерството определи решението като част от „спешен хуманитарен отговор на щетите, причинени от лошото време, което засегна няколко района на Аден и остави хора ранени“.

Дъждовете продължават

Метеорологичният център на правителството предупреди, че се очаква дъждовете да продължат през следващите часове в части от източното и югозападното крайбрежие на Йемен и по поречието на Червено море. Призивът към жителите е да бъдат внимателни, да избягват склонни към наводнения долини и хлъзгави черни пътища и да стоят далеч от водни течения. 11-годишната война в Йемен сериозно отслаби инфраструктурата на страната, усилвайки въздействието на сезонните наводнения върху жителите, които вече се борят с нестабилни основни услуги. ОЩЕ: Наводнения в Пакистан: Хеликоптер се разби заради лошото време (ВИДЕО)