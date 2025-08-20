Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет колкото се може по-скоро

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нареди град Газа да бъде превзет по-рано от предварително планираното, предаде ДПА. "Сроковете за превземането на последните терористични крепости и за разгрома на "Хамас" трябва да бъдат съкратени, казаха от канцеларията му тази вечер, без повече подробности. Армейският говорител бригаден генерал Ефи Дефрин обяви, че израелските сили вече са окупирали покрайнините на град Газа като част от "предварителните операции и първите етапи" от щурма на града, но все още не е ясно кога наземната операция ще започне с пълна сила.

Ahead of approval of the plans for the operation in Gaza City, Prime Minister Benjamin Netanyahu has directed that the timetables – for seizing control of the last terrorist strongholds and the defeat of Hamas – be shortened. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 20, 2025

Израелският министър на отбраната Израел Кац по-рано одобри свикването на още около 60 000 резервисти за участие в настъплението за превземането на град Газа. Според медийни съобщения жителите на това най-голямо населено място в ивицата Газа предстои до началото на октомври да бъдат евакуирани в бежански лагери в централните части на блокирания палестински анклав, съобщава БТА.

Изграждане на селище в Западния бряг

По-рано днес бе окончателно одобрен спорният проект за изграждане на селище в окупирания Западен бряг, който на практика ще раздели територията на две части и според палестинците и правозащитните организации може да унищожи надеждите за бъдеща палестинска държава. Развитието на селището в E1 - открита територия източно от Йерусалим, се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено поради натиск от страна на САЩ по време на предишните администрации.

