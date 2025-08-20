Йордания: Израел убива палестинци и унищожава мира

Йорданският външен министър Айман Сафади, който е на посещение в Русия, обвини в Израел, че „убива перспективите за мир“ в региона, след като израелското правителство даде зелена светлина за превземането на град Газа. „Виждаме, че израелското правителство не само убива палестинци и унищожава перспективите за мир в региона, но и разширява конфликта в Ливан и Сирия“, заяви Сафади по време на среща с руския си колега Сергей Лавров в Москва. Той осъди „напълно нечовешката реалност, създадена в Газа от израелската агресия“ и добави, че иска да обсъди с Лавров „усилията за прекратяване“ на „масовите убийства и глада“.

„Мирът е стратегическа цел за всички нас. Това е единственият път към стабилност в региона", подчерта йорданският външен министър, цитиран от АФП и БГНЕС.

Въпреки че Йордания не граничи с Ивицата Газа, тя е една от страните в региона, засегнати от военната офанзива на Израел.

Мобилизирани резервисти

Израелският министър на отбраната Израел Кац нареди днес да бъдат мобилизирани 60 000 резервисти, след като даде зелена светлина за превземането на град Газа, в разгара на посредническите усилия за постигане на примирие в палестинските територии и освобождаването на израелски заложници.

От началото на войната Израел обсажда в Газа над два милиона палестинци, които според ООН са заплашени от глад.

Израелската офанзива в отговор на нападенията в Газа е причинила смъртта на най-малко 62 064 души, предимно цивилни граждани.