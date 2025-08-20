Окончателно: Израел ще изгражда селище, разделящо Западния бряг

Израел даде окончателно одобрение за спорния проект за селище в окупирания Западен бряг, който на практика ще раздели територията на две части и според палестинците и правозащитните организации може да унищожи надеждите за бъдеща палестинска държава. Развитието на селището в E1 - открита територия източно от Йерусалим, се обмисля от повече от две десетилетия, но беше замразено поради натиск от страна на САЩ по време на предишните администрации. Това се случва броени часове след като Израел започна издаването на заповеди, които са предназначени за мобилизация на 60 000 резервисти с цел превземане на град Газа.

BREAKING: Israel gives final approval for project that would effectively divide West Bank. Palestinians worry it will destroy hopes for a future state. https://t.co/jZiNIsKgX3 — The Associated Press (@AP) August 20, 2025

Международната общност в преобладаващата си част намира израелското строителство на селища в Западния бряг за незаконно и го определя като пречка за мира.

Още: ЕС: Ужасени сме от разрушаването от Израел на финансирано от нас и Франция училище

Упрек към западните страни

Крайнодесният министър на финансите Безалел Смотрич, бивш лидер на заселниците, определи одобрението като упрек към западните страни, които обявиха плановете си да признаят палестинска държава през последните седмици. "Палестинската държава се изтрива от масата не с лозунги, а с действия", заяви той в сряда. "Всяко селище, всеки квартал, всяко жилище е още един пирон в ковчега на тази опасна идея."

Снимка: Getty Images

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за палестинска държава до Израел и е обещал да поддържа неограничен контрол над окупирания Западен бряг, анексирания Източен Йерусалим и опустошената от войната ивица Газа – територии, които Израел е завзел по време на войната от 1967 г. и които палестинците искат за своята държава, предава "Асошиейтед прес".

Още: И Турция осъди плановете на Израел за нови жилища на Западния бряг