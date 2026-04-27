Ванс мисли, че Пентагона лъже за Иран. Украйна върви към дипломатическа война с Израел заради крадено зърно

27 април 2026, 20:46 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс лично е изразявал съмнения относно начина, по който Пентагона представя войната в Иран, особено твърденията, че запасите от оръжия и боеприпаси на САЩ остават големи. Той е загрижен, че ключови боеприпаси може да са на изчерпване, което би могло да отслаби САЩ в случай, че се наложи да влезе в друг военен сблъсък, предава The Atlantic.

Още: Джей Ди Ванс се върна в САЩ с празни ръце: Двоен неуспех за няколко дни

Американският военен министър Пийт Хегсет и верните му генерали настояват, че кампанията в Иран е била изключително успешна и няма проблеми с никакви количества боеприпаси и оръжия. Но американски разузнавателни оценки показват, че Иран все още запазва голяма част от военния си капацитет, а американските сили са използвали значителна част от най-сериозните си конвенционални оръжия - Още: Оголен арсенал: САЩ пред стратегическа криза след сблъсъка с Иран

Ванс избягва да обвинява Пентагона, че подвежда президента Доналд Тръмп, но продължава да настоява за по-точни оценки.

Назрява дипломатически скандал Украйна - Израел

Междувременно, Украйна предупреди, че ще има последствия, ако на кораба Panormitis ("Панормитис"), за който Киев има информация, че превозва пшеница (около 6 000 тона) и ечемик (19 000 тона) от окупирани от руснаците украински територии, бъде позволено да акостира в израелското пристанище Хайфа. Киев заяви, че разтоварването на товара може да предизвика криза в отношенията с Израел. Украинските власти сигнализираха за готовност да отговорят с дипломатически и правни мерки, ако товарът стигне до израелска земя и бъде приет, предаде Reuters.

Според израелското издание Haaretz, корабът чака разрешение да влезе в Хайфа. Същото издание съобщи, че има съмнения за още 7 кораба, които са използвали прикрили произхода на стоката, която са разтоварили в Израел, както и заявки за над 30 планирани пратки от окупирани украински земи към Израел.

Израел вече позволи на руския кораб "Абинск" да акостира в Хайфа и да разтовари над 43 700 тона пшеница. Пратката е натоварена от окупираните украински територии (включително Запорожка област) в края на март и началото на април. Преди това корабът е чакал край израелския бряг в продължение на 21 дни, за да получи разрешение за акостиране и разтоварване.

Още: Израел е пуснал руски кораб с откраднато украинско зърно (СНИМКИ)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
