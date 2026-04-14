Израел е допуснал руски кораб, превозващ откраднато украинско зърно от временно окупираните територии, съобщи Катерина Яреско - журналистка от проекта „SeaKrime“ на центъра „Миротворец“. Това е украински неправителствен уебсайт (и база данни), създаден през 2014 г., който публикува лична информация за лица, считани за „врагове на Украйна“. Той идентифицира хора, действащи срещу националната сигурност, включително руски военни, сепаратисти, политическки фигури и т.н. Сайтът е обект на международни критики заради заплахи и нашумя и у нас: "Лъжец и измамник": И Костадин Костадинов влезе в списъка на "Миротворец".

Що се отнася до руския кораб „Абинск“, информацията на Яреско гласи, че му е било разрешено да влезе в израелското пристанище Хайфа с товар от над 43 700 тона пшеница.

Корабът е бил натоварен на котвеното място на пристанище Кавказ на Керченския проток, като товарът е доставен от окупираните украински пристанища.

"Абинск" е очаквал разрешение от Израел от 23 март и го е получил вчера, 13 април.

Друг кораб - MATROS POZYNICH - пък пристигна в Латакия, главното пристанище на Сирия на Средиземно море, въпреки че по-рано беше посочил Искендерун (Турция) като дестинация. На борда на кораба има 27 500 тона пшеница, натоварена в периода 26 март - 4 април от окупираните територии на Украйна, по-конкретно областите Запорожие, Херсон и окупирания полуостров Крим, гласят данните, цитирани от Катерина Яреско.

Натоварването е извършено в окупирания Севастопол, на зърнения терминал „Авлита“, с координати 44.6248, 33.5522.

Сирия излезе начело по приемане на откраднато украинско зърно, като в пристанищата Тартус и Латакия постоянно се разтоварват кораби със стока от окупираните кримски пристанища. Точно в Тартус и в провинция Латакия руските сили поддържаха активно присъствие по време на управлението на съюзника си Башар Асад. Диктаторът бе свален от бунтовниците от "Хаят Тахрир аш-Шам" през декември 2024 г. и диктаторът Владимир Путин му предостави убежище в Москва.

