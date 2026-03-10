Диана Добрева поставя "Малката Англия": История за невъзможната любов

В едно семейство две сестри порастват под строгия поглед на майка си и според правилата на общност, в която бракът е не въпрос на любов, а на чест, престиж и сигурност. Появата на един млад моряк разклаща установения ред и поставя на изпитание не само чувствата, но и връзките между най-близките хора.

С тази история Диана Добрева пренася на Голяма сцена на Народния театър спектакъла "Малката Англия", чиято дългоочаквана премиера ще бъде на 15 и 16 април. Постановката е първата сценична адаптация на едноименния роман на Йоанна Каристиани, отличен с Националната награда за литература на Гърция.

В сценичната версия на Диана Добрева, по драматизация на Александър Секулов, спектакълът разказва чувствена история за неистовия кураж да не позволиш на смъртта да те раздели с онзи, когото си обикнал.

Фотограф: Стефан Здравески

На гръцкия остров Андрос, наричан от местните жители Малката Англия заради силно развитото корабоплаване, една жена се осмелява да последва любовта си дори отвъд смъртта. Сред стените на дом, блъскан от вятъра на войната, живеят една майка, две сестри, двама мъже и една тайна. Тайна като опънато въже, по което героите трябва да преминат, докато целият остров бавно потъва в уханието на жасмина и невъзможната любов.

В главните роли на двете сестри се превъплъщават актрисите Александра Свиленова и Кремена Славчева. До тях на сцената зрителите ще видят Ана Пападопулу, Веселин Мезеклиев, Константин Еленков, Жана Рашева, Димитър Николов, Иван Николов, Ирина Митева, Анета Иванова, Боряна Маноилова, Васил Драганов, Любомир Петкашев и Стефан Къшев.

Сценографията и костюмите са на Марина Райчинова, музиката – на Петя Диманова, хореографията – на Олга Панго, а видеодизайнът – на Петко Танчев. Преводът на текста е на Емануел Мутафов.

Билетите за премиерните дати вече са в продажба онлайн, както и на билетните каси на Народния театър.