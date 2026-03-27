Войната в Иран удря здраво и Китай

За да помислите как войната в Иран се отразява на Китай, можете да погледнете Иу, световен търговски център в източната провинция Джъдзян, където се намират обширни пазари на едро, продаващи стоки от фиби за коса до играчки.

С навлизането на войната в Иран в четвъртата седмица, дългоочакваните посетители от региона на практика са изчезнали, тъй като прекъсванията на въздушния трафик продължават. Хората в града бързат да намерят полети за вкъщи, докато местните търговци се тревожат за безопасността на своите ирански клиенти, като не са получили вест от тях, тъй като страната преживява почти пълно прекъсване на интернет връзката. Говори се, че някои от тях са подали молба да се присъединят към армията, за да защитават суверенитета на страната си.

С навлизането на войната в Иран в четвъртата седмица, дългоочакваните посетители от региона на практика са изчезнали, тъй като прекъсванията на въздушния трафик продължават. Хората в града бързат да намерят полети за вкъщи, докато местните търговци се тревожат за безопасността на своите ирански клиенти, като не са получили вест от тях, тъй като страната преживява почти пълно прекъсване на интернет връзката. Говори се, че някои от тях са подали молба да се присъединят към армията, за да защитават суверенитета на страната си.

Дори ако купувачите от Близкия изток все още могат да правят поръчки чрез WeChat, техните китайски доставчици в Иу, особено производителите на електроника, спират. Сметките вече не излизат.

Вземете например климатиците. Миналата година Китай е доставил над 17 милиона бройки в Близкия изток, или приблизително 20% от общия износ на страната. Продажбите в чужбина може да са спаднали с 12% този месец, показват данни от онлайн поръчки.

Транспортните разходи са станали непосилно скъпи. Транспортът за стандартен контейнер до Персийския залив се е увеличил с 35% през март, докато застрахователните премии са скочили със 143%. Продавачите също така трябва да плащат на застрахователите военни такси до 4000 долара на контейнер.

Производителите също са загрижени за доставките на суровини, от мед до алуминий, тъй като не искат да бъдат хванати в грешния край на цикъла. Цената на алуминия скочи рязко в началото на войната, тъй като търговците на стоки се притесняваха от прекъсвания на доставките. Регионът представляваше 9% от световното производство през 2025 г. Но с проточването на конфликта, цените на индустриалните метали се сринаха през последните дни поради опасения от глобална рецесия. 10% покачване на разходите за суровини може да намали брутните маржове на производителите на домакински уреди Midea Group Co., Haier Smart Home Co. и Gree Electric Appliances Inc. от Джухай с до 6%.

Иу предоставя малък поглед към екзистенциалната заплаха, която една продължителна война може да представлява за Китай. Сривът на глобалното търсене ще навреди на единственото светло място на икономиката - износа, на който правителството разчиташе, за да помогне за постигането на годишните си цели за растеж. Този стълб сега изглежда нестабилен, тъй като повишените разходи за енергия изтощават портфейлите на потребителите по целия свят.

Забавянето на износа вероятно ще създаде по-голям свръхкапацитет, ще предизвика по-ожесточени ценови войни у ​​дома и ще намали корпоративните печалби. Това може би обяснява защо китайският фондов пазар най-накрая реагира на войната в Иран след седмици на спокойствие.

В континентален Китай сега се води дебат за това какво означава войната за страната. В краткосрочен план правителството трябва да се справи с енергийната криза, която вече е избухнала. Разбира се, почти всички са съгласни, че огромните стратегически петролни резерви, които Пекин е изградил, буферират икономиката по-добре от северноазиатските му съседи. Дългосрочното въздействие е това, което тревожи инвеститорите. Някои твърдят, че войната е добра за Китай, защото американските военни ресурси ще бъдат отклонени от Тихия океан и че Пекин ще спечели надпреварата във въоръжаването с изкуствен интелект, защото има превъзходна енергийна инфраструктура.

Не съм съгласна с това оптимистично мнение. През последните две години Китай имаше късмет заради силното глобално търсене, което му позволи да продава в Европа и Глобалния юг, дори когато президентът Доналд Тръмп повиши американските тарифи. Това дава на неговия колега Си Дзинпин политическо пространство да позволи на слабата икономика да достигне дъното сама. Всъщност правителството намали фискалната подкрепа, като същевременно звучи невъзмутимо от продължаващия спад на пазара на жилища.

Този килим от политически комфорт ще бъде издърпан изпод краката на Китай, ако навлезем в глобална рецесия. За разлика от твърденията на Тръмп, войните нямат победители.

Автор: Шули Рен за Bloomberg