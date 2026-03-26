Киър Стармър: Западът е изправен пред война на два фронта

Западните страни са изправени пред война на два фронта. Това заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от ДПА и БТА. "Войната в Украйна и конфликтът на САЩ и Израел с Иран са двете основни военни арени, които въздействат на европейските страни", каза Стармър на среща на върха на Съвместните експедиционни сили във Финландия.

По-рано той одобри британските сили да започнат да задържат танкери от руския сенчест флот.

"Фокусът е до голяма степен върху руската агресия в Украйна и трябва да приемем, че се води война на два фронта - иранският конфликт и продължаващият конфликт в Украйна", подчерта Стармър в началото на срещата.

"Днес ще разговарям със съюзниците какво още можем да направим. Разбира се, ще има дискусии за разходите за отбрана и способностите за отбрана", каза британският лидер.

Съвместните експедиционни сили са военна коалиция от 10 европейски страни, в която, освен Обединеното кралство, членуват още Дания, Естония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Финландия и Швеция.