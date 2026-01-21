Все повече компании се отказват: Индия рязко съкрати купуването на руски петрол

Индия е започнала да намалява покупките си на руски петрол и пренасочва фокуса си към доставки от Близкия изток и САЩ, съобщи Reuters. Според агенцията, индийските петролни рафинерии преразглеждат стратегията си за внос на фона на преговорите за търговски споразумения със САЩ и усилията за намаляване на тарифите. След дискусии в индийското правителство, няколко компании започнаха да изместват фокуса си от руския петрол към доставки от Ирак, Оман, ОАЕ и САЩ.

Bharat Petroleum

Държавната компания Bharat Petroleum вече е открила търгове за петрол от Близкия изток, а от април 2026 г. търговецът Trafigura ще започне да доставя от Оман и Ирак на цени под пазарните. Hindustan Petroleum, нефтената рафинерия Mangalore и няколко частни компании също са се отказали от руския петрол. Припомняме, че вносът на петрол в Индия от Русия падна до двугодишно дъно през декември 2025 г. , докато доставките от САЩ, Южна Америка и Африка се увеличиха рязко.

Reliance Industries

В началото на месеца от Reliance Industries заявиха, че не очаква доставки на руски петрол през януари, 2026 година - официалното съобщение на компанията, публикувано в профила ѝ в социалната мрежа "Х", беше предадено и от CNBC. Решението е свързано със заплахите на американския президент Доналд Тръмп да наложи нови митнически тарифи на Индия.

