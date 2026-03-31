WSJ: Тръмп спира войната и без да подсигури Ормузкия проток. Той иска арабските държави да я платят (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред съветниците си, че е готов да прекрати военната кампания на САЩ срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен. Това твърди The Wall Street Journal на база свои източници в администрацията на Белия дом. В материала се казва, че Тръмп изглежда мисли да прехвърли "горещия картоф" с Иран и Ормузкия проток на наследника си в Белия дом.
Според статията, Тръмп и съветниците му са разбрали, че ако тръгнат да осигуряват безопасно плаване през Ормузкия проток със сила, тогава войната с Иран неиминуемо ще премине срока от 4-6 седмици, който американският президент желае за приключването ѝ. Материалът е в тотален противовес на публично обявяваното от американската администрация - ОЩЕ: Рубио: Няма да позволим Иран да иска тол такса за Ормузкия проток. Удари в петролни обекти в ОАЕ и Израел (ВИДЕО)
САЩ трябва да постигнат основните си цели за осакатяване на иранския флот и иранските ракетни резерви и да намалят настоящите военни действия, като същевременно окажат дипломатически натиск върху Техеран да възобнови отвори Ормузкия проток. Ако това не стане, Вашингтон ще натисне съюзниците си в Европа и Персийския залив да поемат водеща роля за повторното отваряне на пролива, твърдят източниците на The Wall Street Journal. А потвърждение, че е точно така, даде говорителят на Белия дом Каролайн Левит, която изключи Ормузкия проток от "основните цели" на операция "Епична ярост" - американската администрация работела протокът да бъде отворен, обаче основните цели на подпалената от Тръмп война били други:
The White House signaled Trump may end the Iran war even if the Strait of Hormuz isn't fully reopened.
Press Secretary Karoline Leavitt said reopening the Strait is “not one of the core objectives” of the operation. pic.twitter.com/sDWQL273kD
Кой ще плаща и кога идва кризата
На този фон, Левит отговори и на въпрос кой ще плаща цената на сегашната война, след като през 1990-1991 година арабските държави са поели по-голямата тежест. По думите ѝ, Тръмп сега имал същата идея - арабските държави да плащат:
Allies may pay for Iran operation?
Donald Trump is considering pushing Arab countries to cover the costs of a potential U.S. military operation against Iran. This was stated by White House press secretary Karoline Leavitt.
According to her, the president “would be very… pic.twitter.com/WDwX4VZreR
Припомняме, че в края на миналата седмица американската инвестиционна банка JP Morgan посочи, че светът е изправен пред „тиктакаща бомба“ що се отнася до доставките на петрол. Причината е Ормузкият проток – 97% от трафика там е спрян заради войната. Засега още няма проблеми с количествата, но първи признаци има – в Австралия, заради паника, че горивата ще свършат. Но реално проблеми се задават, с прекъсване на доставки в Южна Африка, най-късно до 1 април, Европа – най-късно до 10 април, САЩ – най-късно до 15 април, Австралия – най-късно до 20 април, ако нещата с Ормузкия проток си останат както досега. "Шокът ще е както при ковид – не веднага, а след време, на вълни", обобщава инвестиционната банка.
Най-големите консуматори на петрол, минаващ през Ормузкия проток, са Китай, с 5,2 млн. барела дневно, следван от Индия и Япония с 2,3 млн. барела, Южна Корея – 2,2 млн. барела дневно. За сравнение Нидерландия е с 300 хил. барела дневно, Франция – с 250 хил., Великобритания – 160 хил. и Италия – 130 хил. САЩ получават около 650 хил. барела дневно. Там обаче цената е вече средно 4 долара за галон бензин, с тенденция нагоре - и за Доналд Тръмп това е унищожителен политически удар.
