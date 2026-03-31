WSJ: Тръмп спира войната и без да подсигури Ормузкия проток. Той иска арабските държави да я платят (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп е заявил пред съветниците си, че е готов да прекрати военната кампания на САЩ срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен. Това твърди The Wall Street Journal на база свои източници в администрацията на Белия дом. В материала се казва, че Тръмп изглежда мисли да прехвърли "горещия картоф" с Иран и Ормузкия проток на наследника си в Белия дом.

Според статията, Тръмп и съветниците му са разбрали, че ако тръгнат да осигуряват безопасно плаване през Ормузкия проток със сила, тогава войната с Иран неиминуемо ще премине срока от 4-6 седмици, който американският президент желае за приключването ѝ. Материалът е в тотален противовес на публично обявяваното от американската администрация - ОЩЕ: Рубио: Няма да позволим Иран да иска тол такса за Ормузкия проток. Удари в петролни обекти в ОАЕ и Израел (ВИДЕО)

САЩ трябва да постигнат основните си цели за осакатяване на иранския флот и иранските ракетни резерви и да намалят настоящите военни действия, като същевременно окажат дипломатически натиск върху Техеран да възобнови отвори Ормузкия проток. Ако това не стане, Вашингтон ще натисне съюзниците си в Европа и Персийския залив да поемат водеща роля за повторното отваряне на пролива, твърдят източниците на The Wall Street Journal. А потвърждение, че е точно така, даде говорителят на Белия дом Каролайн Левит, която изключи Ормузкия проток от "основните цели" на операция "Епична ярост" - американската администрация работела протокът да бъде отворен, обаче основните цели на подпалената от Тръмп война били други:

The White House signaled Trump may end the Iran war even if the Strait of Hormuz isn’t fully reopened.



— Clash Report (@clashreport) March 30, 2026

Кой ще плаща и кога идва кризата

На този фон, Левит отговори и на въпрос кой ще плаща цената на сегашната война, след като през 1990-1991 година арабските държави са поели по-голямата тежест. По думите ѝ, Тръмп сега имал същата идея - арабските държави да плащат:

Allies may pay for Iran operation?



Donald Trump is considering pushing Arab countries to cover the costs of a potential U.S. military operation against Iran. This was stated by White House press secretary Karoline Leavitt.



— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2026

Припомняме, че в края на миналата седмица американската инвестиционна банка JP Morgan посочи, че светът е изправен пред „тиктакаща бомба“ що се отнася до доставките на петрол. Причината е Ормузкият проток – 97% от трафика там е спрян заради войната. Засега още няма проблеми с количествата, но първи признаци има – в Австралия, заради паника, че горивата ще свършат. Но реално проблеми се задават, с прекъсване на доставки в Южна Африка, най-късно до 1 април, Европа – най-късно до 10 април, САЩ – най-късно до 15 април, Австралия – най-късно до 20 април, ако нещата с Ормузкия проток си останат както досега. "Шокът ще е както при ковид – не веднага, а след време, на вълни", обобщава инвестиционната банка.

🇭🇲 Australia is experiencing an acute fuel crisis: hundreds of gas stations are experiencing a shortage of gasoline and diesel due to logistics disruptions caused by the conflict in the Middle East. — Argonaut (@FapeFop90614) March 27, 2026

Най-големите консуматори на петрол, минаващ през Ормузкия проток, са Китай, с 5,2 млн. барела дневно, следван от Индия и Япония с 2,3 млн. барела, Южна Корея – 2,2 млн. барела дневно. За сравнение Нидерландия е с 300 хил. барела дневно, Франция – с 250 хил., Великобритания – 160 хил. и Италия – 130 хил. САЩ получават около 650 хил. барела дневно. Там обаче цената е вече средно 4 долара за галон бензин, с тенденция нагоре - и за Доналд Тръмп това е унищожителен политически удар.

