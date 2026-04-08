Китай в сянката на преговорите САЩ–Иран: Владимир Чуков разкри кой печели и кой губи

Моето усещане е, че САЩ преговарят с Иран, но зад тях седи Китай. Преговарят дали да го има или няма този режим. Ако го няма, китайците са най-големите губещи, не Русия. Китай са стратегически партньор - 80% от нефта от Иран отива там. А ако режимът бъде сменен, не се знае какво ще направи - дали ще го ориентират към Китай или друго. Това мнение изрази арабистът Владимир Чуков в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Планът на Пакистан успя: Тръмп обяви двуседмично примирие, Иран отваря Ормузкия проток

Той припомни, че Китай и Иран са подписали преди години стратегически договор за 450 млрд. долара. Според анализатора всички действия на американския президент Доналд Тръмп са война срещу режима в Иран, но и много силен удар срещу китайската икономика, която е огромен конкурент на САЩ.

"Китай не са страничен наблюдател на събитията", каза той.

„Китай са преценили, че в момента режимът е на път да падне, ако не се постави някаква отсрочка“, коментира Чуков и напомни за свалянето на двамата американски пилоти през обяснението, че Иран работи с китайски частни фирми.

ОЩЕ: Израел подкрепя паузата в ударите по Иран, но не и за Ливан

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня с Иран. Това стана по-малко от два часа преди крайния срок, определен на Техеран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред атаки срещу гражданската си инфраструктура.