Президентът на Иран: Готови сме да успокоим света, че не искаме ядрено оръжие

24 май 2026, 15:05 часа
Президентът на Иран Масуд Пезешкиян заяви, че иранският преговорен тим няма да прави компромиси с честта и достойнството на Иран, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Пезешкиан каза освен това, че Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия.

Разногласията са малко

Същевременно иранската агенция "Тасним" съобщи, че една или две точки все още остава да бъдат разрешени в хода на преговорите между САЩ и Иран, за да се сложи край на настоящата война, предаде ДПА. "Тасним" се позова на запознати източници и приписа оставащите различия между двете страни на препятствия от страна на САЩ. Агенцията обаче не предостави подробности за какви разногласия точно става дума, а подчерта, че никакво споразумение не може да бъде сключено, докато всички препятствия не бъда преодолени. 

"Тасним" е асоциирана с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Мирът между САЩ и Иран е много близо и се очаква съвсем скоро двете страни да постигнат съгласие. Всичко по темата може да следите тук. 

