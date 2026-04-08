Няма примирие: Израелската армия забрани на ливанците да се връщат по домовете си на юг (ВИДЕО)

08 април 2026, 11:57 часа 405 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ/IDF) отново отправиха предупреждение за мащабна евакуация в Южен Ливан, тъй като сраженията срещу подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“ там продължават въпреки двуседмичното прекратяване на огъня, договорено в Иран. Това е знак, че наистина израелската армия няма да включи ливанската територия под общия знаменател на примирието, както вече обяви премиерът Бенямин Нетаняху. В южната част на страната Израел отдавна води военна кампания, за да отблъсне "Хизбула" на север и да не разполага тя с оръжие близо до границата, за да обстрелва Северен Израел.

"Операцията в Ливан продължава, а примирието не включва Ливан. За вашата безопасност отново ви призоваваме да напуснете домовете си незабавно и да се преместите на север от река Захрани", заяви говорителят на армията полковник Авичай Адрае във видеообръщение в социалната мрежа X. Израелските въоръжени сили повториха това предупреждение многократно през последните седмици.

Захрани е река с дължина 25 километра в Южен Ливан, която извира от извора Набих Ел-Тасе и се влива в Средиземно море, южно от Сайда (Сидон). Тя служи като жизненоважен източник за напояване за ливанските региони Джабал Рихан и Набатие. В момента реката служи и като важна стратегическа граница и евакуационна линия, уточняват от специализираната платформа De Re Militari.

Испания разкритикува нападенията на Израел в Ливан

Най-критичната към Израел държава в Европейския съюз - Испания - използва случая, за да обвини правителството на Нетаняху и армията на страната. Испанският министър на външните работи заяви, че е „неприемливо“ Израел да продължава наземната си кампания в Ливан, след като САЩ и Иран се споразумяха за двуседмично прекратяване на огъня.

„Всички фронтове трябва да бъдат прекратени, а всички фронтове означава и Ливан. Неприемливо е войната на Израел, израелското нахлуване в суверенна държава като Ливан… да продължава“, каза Хосе Мануел Албарес пред общественото радио RNE.

Премиерът Педро Санчес приветства примирието между САЩ и Иран като „добра новина“ в X, но каза, че Испания няма "да аплодира тези, които подпалват света", само защото после са се появили с "кофа" в ръка, за да изгасят пожара.

Димитър Радев Отговорен редактор
