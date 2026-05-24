Туризъм между Северна Корея и Китай - ще бъде ли възобновен?

След възобновяването на пътническите жп превози между Китай и Северна Корея след шестгодишно прекъсване, надеждите за скорошното възстановяване на трансграничния туризъм нарастват в североизточния китайски граничен град Дандун, информира Киодо, цитирани от БТА.

Влакът между Дандун и Пхенян пътува всеки ден, но засега само дипломати, бизнесмени и студенти могат да се възползват от услугата. Северна Корея все още не е подновила издаването на туристически визи.

Служителите в туристическия бранш в Дандун с нетърпение очакват отварянето на границата на съседната страна, коментира местен екскурзовод в китайския град, разположен в провинция Ляонин, на брега на река Ялу, точно срещу севернокорейския град Синуйджу. „Въпрос на живот или смърт е“, обясни той.

Около 350 000 туристи са посетили страната през 2019

Китайските граждани бяха най-многобройните туристи в Северна Корея, преди Пхенян да ограничи международните пътувания заради пандемията от КОВИД-19. Около 350 000 китайски туристи са посетили страната през 2019 г. и са оставили близо 150 милиона евро, по оценка на „Ен Кей Нюс“ (NK News), уебсайт, който пише основно за Северна Корея.

Екскурзоводът често е водил групи от китайски туристи до различни дестинации в Северна Корея – Синуйджу, столицата Пхенян, североизточния град Расин, който е домакин на специална икономическа зона, както и демилитаризираната зона между двете Кореи.

„Дандун привличаше туристи от цял Китай, които искаха да посетят Северна Корея“, казва екскурзоводът. „За китайските туристи е много интересно да видят и наблюдават ежедневието на обикновените севернокорейци“, обяснява той.

В края на март репортери на Киодо забелязаха туристи в Дандун, някои от тях с бинокли, в лодки или по мостове от китайската страна на реката Ялу, които се опитват да зърнат севернокорейци, които се занимават с ежедневните задачи. Млади севернокорейки бяха забелязани да се наслаждават на речен круиз, а други жители на затворената комунистическа страна - да карат велосипеди и мотоциклети. Няколко от китайските посететители в Дандун си купуват сувенири като комплект севернокорейски банкноти и цигари, и носят традиционно корейско облекло, известно като „ханбок“, в близост до Моста на китайско-корейското приятелство над река Ялу.

Туризмът е изключен от санкциите на ООН, налложени на Пхенян заради ракетната му и ядрена програма.

Очакванията за по-тесен обмен мeжду двете азиатски съседки нарастват покрай неотдавнашните посещения на високо ниво. Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун посети Пекин миналия септември и там се проведе първия разговор на живо между него и китайския президент Си Цзинпин за последните шест години. Срещата отбелязва подобрение в двустранните отношения на държавите след обтягането им поради задълбочаващото се военно сътрудничество между Пхенян и Москва. През април Ким Чен-ун се срещна с външния министър на Китай Уан И в Пхенян, където призова за повече разговори на високо ниво и по-тясна стратегическа комуникация между двете страни.

След пандемията

Въпреки че Северна Корея все още не е отворила напълно границите си за чуждестранни туристи след пандемията, приемането на няколко руски екскурзионни групи предполага, че правителството е заинтересовано от развитието на туристическия бранш като инструмент за икономически растеж, отбелязва Киодо. Туристическата зона Уънсан Калма, нов плажен курорт с хотели и съоръжения за отдих, отвори врати на източното крайбрежие на страната миналото лято.

Ким предложи създаването на големи полета с рапица в Синуйджу през февруари. Десетки хиляди работници са били наети за проекта, и сеитбата е приключила в края на март, според севернокорейските медии. Полетата вероятно ще привлекат много китайски пътешественици, след като трансграничният туризъм се възобнови, споделиха дипломатически източници.

С подобряването на отношенията между Северна Корея и Китай наблюдатели следят дали новия мост над река Ялу, който свърза Дандун със Синуйджу, най-накрая ще влезе в експлоатация след завършването му през 2014 година. Местното правителство изцяло подкрепя проекта, за да може мостът да бъде отворен до края на 2026 г., твърди висш представител на власите в Дандун.

Северна Корея е построила няколко сгради в близост до новия мост, които ще служат за митнически нужди, според източници, запознати със сградите.

Китай е най-големият търговски партньор и дългогодишен икономически благодетел на Северна Корея. Очаква се откриването на новия мост да стимулира двустранната търговия.