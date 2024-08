Заради Палестина: Израел изгони 8 норвежки дипломати

Израел отне дипломатическия статут на няколко норвежки дипломати, с което допълнително влоши отношенията между двете страни. А те са на ниско ниво, откакто Норвегия призна държавата Палестина през май.

На 8 август министърът на външните работи на Израел - Израел Кац - съобщи в профила си в X, че е отнел акредитацията на осем норвежки дипломати, които са работили в представителството на Осло в Палестинската автономия.

Today, I ordered the revocation of diplomatic status for 8 Norwegian diplomats in Israel who were dealing with Palestinian Authority affairs.



Instead of fighting Palestinian terrorism after October 7th and supporting Israel in its war against the Iranian axis of evil, Norway… pic.twitter.com/ncJGwpqQpY