Заради половин минута закъснение: Кондукторът се извини и върна парите на пътници

21 октомври 2025, 19:50 часа 623 прочитания 0 коментара
Японският високоскоростен влак Шинкансен отчете забавяне от едва 35 секунди. Това доведе до официално извинение от страна на кондуктора към всички пътници, както и до възстановяване на сумата за билетите. Според информация от The Times of India, това 35-секундно забавяне е малко над средното закъснение на Шинкансен, което през 2016 г. е било само 24 секунди, според данни на Централната японска железопътна компания. Извинението и компенсирането на пътниците подчертава високия стандарт, който японските железници поддържат дори при минимални отклонения от графика.

През 2017 г. линията Tsukuba Express публично се извини, след като влак потегли с 20 секунди по-рано. А година по-късно, през 2018 г., оператор на друг влак от мрежата на Шинкансен се извини за заминаване с 25 секунди по-рано, като дори определи случилото се като „непростимо“.

Публикациите бързо набират популярност онлайн. Един потребител коментира: „Става въпрос за уважение към времето на другите. Това има огромен положителен ефект върху икономиката.“ Друг добави: „Ако това се беше случило в Индия, никой нямаше да очаква възстановяване на пари… Това е културна разлика.“ Трети пък сподели: „Наистина е впечатляващо. В Индия закъсненията са нещо нормално, а извинения – рядкост.“

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Япония Влакове закъснение железници
