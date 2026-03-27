Зеленски подписа военна сделка със Саудитска Арабия: Борим се срещу терористи и ще ви помагаме за същото (ВИДЕО)

Украйна и Саудитска Арабия постигнаха "важно споразумение" за сътрудничество в областта на отбраната, обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, който пристигна на визита в кралството на 26 март. Документът беше подписан преди срещата му с престолонаследника Мохамед бин Салман. Той поставя основите за бъдещи договори, технологично сътрудничество и инвестиции. "Освен това укрепва международната роля на Украйна като доставчик на средства за сигурност", похвали се лидерът на страната.

Още: Зеленски пристигна в Саудитска Арабия за "важни срещи" на високо ниво (ВИДЕО)

Киев ще споделя опит с Рияд на фона на войната в Иран

"Готови сме да споделим нашия опит и системи със Саудитска Арабия и да работим заедно за укрепване на защитата на човешкия живот. Вече пета година украинците се съпротивляват на същия вид терористични атаки – балистични ракети и дронове, които иранският режим в момента извършва в Близкия изток и региона на Персийския залив. Саудитска Арабия също разполага с възможности, които представляват интерес за Украйна, и това сътрудничество може да бъде от взаимна полза", категоричен е Зеленски. Сделката всъщност бе подписана на ниво министерства на отбраната.

We have reached an important Arrangement between the Ministry of Defense of Ukraine and the Ministry of Defense of the Kingdom of Saudi Arabia on defense cooperation. The document was signed ahead of our meeting with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman Al Saud.… pic.twitter.com/j3aXzLXSNr — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 27, 2026

Още: Докато Тръмп злослови за Украйна, Русия открито се прицели в Прибалтика (ОБЗОР - ВИДЕО)

Страната му вече е ключов съюзник за държавите от Персийския залив, що се отнася до противовъздушната отбрана - с предоставяне на ноу-хау и изпращане на специалисти в областта, докато Техеран продължава да атакува военни бази, петролна и газова инфраструктура в Близкия изток като отговор на нападенията на САЩ и Израел.

"Обсъдихме също така ситуацията в Близкия изток и региона на Персийския залив като цяло, помощта на Русия за иранския режим, развитието на пазарите на горива и потенциалното сътрудничество в областта на енергетиката", съобщи още Володимир Зеленски.

Още: Саудитска Арабия и ОАЕ вече не издържат - на косъм са да се включат във войната срещу Иран

Зеленски се срещна с украинските военни експерти в Саудитска Арабия

Президентът на Украйна се срещна с украинските военни експерти, които вече повече от седмица са в Саудитска Арабия. "Момчетата докладваха за първите резултати на екипа и споделиха изводите си както на оперативно, така и на по-широко равнище. Основната задача на нашите експерти по противовъздушна отбрана в този регион е да идентифицират предизвикателствата и да определят какви промени са необходими, за да се засили защитата на хората и живота им от иранските „Шахед“-и и ракети. Благодарен съм на момчетата за изключително бързата и задълбочена работа. Има конкретни стъпки, които можем да предприемем заедно с нашите партньори", заяви Зеленски.

Още: Тръмп: Украйна не е наша война, но ние помагаме

I met with our military experts who have been in Saudi Arabia for over a week now. Guys reported on the team’s first results and shared conclusions at both the operational and broader levels. The main task of our air defense experts in this region is to identify challenges and… pic.twitter.com/WnemsR5JDP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 27, 2026

"Дори за толкова кратко време украинските експерти успяха да споделят обширния си опит и да покажат как ние, в Украйна, защитаваме живота и инфраструктурата си. Опитът на Украйна е уникален и признат като такъв, и именно затова всички проявяват толкова голям интерес към нашите технологии и опит. Готови сме да подкрепим защитата на онези, които ни помагат да отстояваме нашата независимост. Обсъдихме ключовите елементи, необходими за укрепване на способностите на Саудитска Арабия в областта на противовъздушната отбрана. Това се отнася преди всичко до подходите за сваляне на дронове. Украйна е готова за дългосрочно и взаимноизгодно сътрудничество. Гордея се с нашия народ и със силата на Украйна", написа Зеленски в социалните мрежи.

Още: Жертви в Абу Даби след прехващане на иранска ракета, дронове над Саудитска Арабия и удари в Израел (ВИДЕО)