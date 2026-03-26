Тръмп: Украйна не е наша война, но ние помагаме

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати непрекъснато прехвърлят оръжия, включително такива, предназначени за Украйна, предава Clash Report. По този начин той потвърди медийни съобщения, че Вашингтон редовно пренасочва оръжия между различните региони в зависимост от текущите нужди.

В отговор на въпрос относно евентуалното прехвърляне на боеприпаси и системи за противовъздушна отбрана от украинската посока към Близкия изток, той заяви: „Правим това постоянно. Имаме огромно количество боеприпаси. Те са в други страни, като Германия, и в цяла Европа. Ние сме, знаете, напълно заредени. И понякога ги вземаме от едно място и ги използваме за друго.“

Trump:



“I heard the head of Germany say, “This is not our war” for Iran.



I said, well, Ukraine is not our war—we helped.



pic.twitter.com/A9pPXLdJeo — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

В същото време Тръмп отбеляза, че подкрепата за Украйна продължава. „Чух германския лидер да казва: „Това не е нашата война“, имайки предвид Иран. Казах: „Ами, Украйна също не е наша война, ние помагаме, но не е наша война.“ Мислех, че това е много неподходящо изявление, но той го направи и то не може да бъде заличено, в това вярваше. И аз казах: „Ами, знаете ли, Украйна не е нашата война и това е вярно, но ми се иска всички тези млади хора да спрат да умират. Искам да кажа, те биват убивани, като в месомелачка е, това, което се случва там, е ужасно“, добави той.

