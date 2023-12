Един археолог, четири култови филма в TV1000 сезона на Индиана Джоунс

Имаме за вас съкровищница от приключения и епични мисии - TV1000 тръгва на пътешествие не с кой да е, а с Индиана Джоунс! Присъединете се към Харисън Форд и легендарния актьорски състав, включващ Шон Конъри, Кейт Капшоу, Ке Хуи Куан и Джон Рийс-Дейвис.

От 22 декември до 25 декември, включително – от 22:00 часа, представяме първите четири филма от култовата поредица, а именно 22 декември - Индиана Джоунс: Похитителите на изчезналия кивот, 23 декември - Индиана Джоунс и храмът на обречените, 24 декември - Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход, 25 декември - Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп.

Тези кинематографични бижута са спечелили множество награди, включително награди на Академията за най-добра режисура, най-добър звук и най-добри визуални ефекти, затвърждавайки мястото си в историята на киното, а ето още няколко факта за тях.

От петък 22 декември до понеделник 25 декември в 22:00 ч.

Raiders of the Lost Ark (1981)

1936. Правителството на САЩ дава на археолога и безстрашен авантюрист Индиана Джоунс решаваща отговорност - да търси свещения кивот. Героят обаче не знае, че не е единственият, който се интересува от находката.

Първият филм струва 18 милиона долара и събра почти 390 милиона долара в световния бокс офис. Филмът спечели пет награди "Оскар".

Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

1935 г. – година преди събитията в първия филм.

Индиана Джоунс и екипът му се озовават насред Хималаите някъде в Индия. Те ще трябва да влязат в храма на богинята на смъртта и да се бият с безмилостните езичници.

Продължението е по-зрелищно, динамично и мрачно. Индийското правителство не разреши снимки, така че филмът е заснет в САЩ, Англия, Шри Ланка и Китай.

Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

1938. Богат бизнесмен моли Индиана Джоунс да намери изчезналия баща на Индиана, който търси легендарния Свещен Граал. Уликите водят Индиана до Венеция, а оттам в лапите на нацистите, които също търсят свещения съд.

Този филм е любим на много фенове, включително Стивън Спилбърг. Може би защото срещна бъдещата си съпруга Кейт Капшоу на снимачната площадка. Бракът им продължава да е непоклатим и до днес.

Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Изминали са двадесет години от последното приключение на Индиана Джоунс.

Действието се пренася във времето на Студената война. Джоунс търси Кристалния череп, артефакт с изненадващо силно магнитно свойство. Съветските военни отдавна се интересуват от предмета.

За да пресъздаде духа на предишните серии от поредицата, Стивън Спилбърг избягва използването на модерни компютърни ефекти. Филмът е заснет на лента, а не с цифрова камера.

Четвъртият филм от франчайза струва 185 милиона долара и прави 786,6 милиона долара в боксофиса.

65 милиона долара е хонорарът на Харисън Форд, който се съгласява да участва срещу процент от печалбата.

Петата и последна глава от епоса за Индиана Джоунс, озаглавена „Индиана Джоунс и колелото на съдбата“, излезе тази година - 2023 г.

Актьорът вече е на 79 години по време на снимките, но въпреки това изпълнява повечето каскади сам.

„Що се отнася до Индиана Джоунс, исках да го видя в края на кариерата му, в края на пътя, който сме поели. Срещнахме го в началото на пътешествието му, исках да ни отведе докрай”, казва актьорът в скорошно интервю.

Рубрика: Звезди на комедията

Всяка вечер от събота, 29 декември в 18:30 ч., както и през деня в хода на целия месец

Пригответе се да се смеете през целия месец с най-новите ни комедийни филми. Представяме ви звезден състав, включващ някои от най-талантливите и награждавани актьори и режисьори.

Не пропускайте Джоузеф Гордън-Левит в „50/50", Брад Пит и Джордж Клуни в „Изгори след прочитане" на братята Коен и Стив Карел във „Вечеря за идиоти".

А какво е по-хубаво от Бен Стилър в най-добра форма като емблематичния Дерек Зулендър - „№ 1 мъжки модел в света" - в „Зулендър" и „Зулендър 2"?

Опознайте уникалния стил на Уес Андерсън във „Фантастичният господин Фокс" и се насладете на Джак Блек във върховна форма в анимационния филм „Кунг Фу Панда" и неговото продължение.

Но това не е всичко от анимационния свят. Вижте също „Мадагаскар: Завръщане в Африка“, „Алвин и чипоносковците: Голямото чипокрушение“, „Котката с шапката“ и други.

