Жоро, който ни разсмива

Георги Блажев не обича определението „млад писател“, но когато е в компанията на баба си или на наивна блондинка в бар, го използва без никаква свян. Той е част от проекта „Пощенска кутия за приказки“, роден между литературните бедра на Гери Турийска преди 10 години. Има издаден сборник със забавни разкази, озаглавен доста нагло „Произход на видовете“, в който са поместени 20 истории. В момента работи над втората си книга. През последния месец Георги радва последователите си с безплатни четения в Инстаграм, на които му партнират различни популярни личности – Сашо Кадиев, Любен Дилов-син, Ники Илиев, Славена Вътова, Дани и Алекс Петканови, Тино, Даяна Ханджиева, Андреа Банда Банда и т.н.

Виж, в един момент си помислих, че това e, финито, всички ще умрем. Когато светът свършва, човек обикновено иска да направи нещо по-запомнящо се в последните си дни, да кажем, тройка със супермодели. Но в случая супермоделите бяха под карантина. Не беше разумно нито за моето, нито за тяхното здраве. Това е единственото, което ми, което НИ попречи. Затова се обърнах към по-нискобюджетни източници на душевен комфорт като торта в пластмасова кутия и сирене Бри.Ozark е голямото ми откритие. Разказва се за наглед обикновено семейство, което живее в дълбоката щатска провинция, но всъщност пере пари за мексикански наркокартел. Всяка сцена се плъзга по ръба на бръснача, без да се преиграва. Това много ми липсва в българското кино. Когато гръмнат някой важен, не тръгват 100 виоли и 16 контрабаса да свирят драматична музика, нито на монтажа набиват близки планове на ококорени очи, а просто си го гърмят. Както се случва в живота. Иначе каквото и да си пуснете от Money Heist, Peaky Blinders, Elite, Westworld, Orange Is the New Black, Stranger Things и Black Sails, няма да сбъркате. Честно казано, The Witcher малко ме разочарова. Главният герой е супер, ще има страшен успех с жените в Студентски град, но нито ефектите са сравними с тези в Game of Thrones, нито историята.Не е баш така. Добре знаеш, че поехме инициатива да прочетем всички разкази, които сме написали през годините, под формата на живи включвания в Инстаграм. Хората имат нужда от смях в трудни моменти. И от екскурзия до Бахамите, но това не мога да им го дам. Радвам се, че толкова готини и успешни в своята сфера личности се включиха в четенията.Да, пич! Александра Петканова, Славена Вътова, Даяна Ханджиева, Андреа Банда Банда, Божана Кацарова и Константина Живова... Ако имах яхта, предната част на палубата щеше да изглежда долу-горе така.Да, Катето Евро. Ще е супер смешно. Работил съм с нея в „България търси талант“ и поддържам приятелски отношения със сина й Александър. Той е много особено, експанзивно момче, може би сте го засичали по телевизията. Наскоро му се обадих да го питам защо се е изрусил и той ми каза, цитирам: „Защото съм артист и мога да си го позволя, Блажев. А сега ще ти затворя, че играя на една игра.“ Кратко и ясно.Имам вече готови няколко истории, но по-голямата част от работата предстои. Хората реагираха много добре на „Произход на видовете“ и искам да им предложа нещо още по-смело, нахално и, в крайна сметка, смешно. Засега се придържам към стила си – кратка, ударна история, която те шибва през капачките още с първото изречение. Живеем в забързано време, хората искат всичко и го искат сега. Разбирам ги, защото аз също съм нетърпелив характер.На работа в телевизията. Ние всяка година така го празнуваме. Което пък е хубаво, защото по този начин ще спасим едно агне. Това в известен смисъл ни превръща в Бриджит Бардо.И аз благодаря, Георги. За мен беше удоволствие.