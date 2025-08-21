Войната в Украйна:

Адвокат със скандално оправдание за скъсаните колани, довели до смъртта на дете в Несебър (ВИДЕО)

На 15 август, когато е бил празникът на Несебър е имало заря. Лодката е била цялата черна и в сажди. Хората от екипажа изразиха съмнение, че нещо от зарята може да е спомогнало за обгоряването и разкъсването на коланите. Тази версия представи пред журналисти адвокат Ваня Радиева – защитник на капитана Христо Раев, един от обвиняемите за трагичния инцидент с 8-годишното дете при парасейлинг в Несебър.

Изявлението беше направено минути преди тримата обвиняеми – Петко Стефанов (52 г.), Камен Танев (45 г.) и Раев (52 г.) – да се изправят пред съда, за да чуят решението за постоянната им мярка за задържане. Тримата се надяваха да избегнат ареста до началото на делото, но в контраст с това близките на загиналия Иван са убедени, че мястото им е зад решетките.

Двама остават в ареста

Двама от обвиняемите – Петко Стефанов и Камен Танев – остават в ареста, постанови Окръжният съд в Бургас. По отношение на Христо Раев съдът реши той да бъде освободен под парична гаранция от 5000 лева. Още: Трагедията в Несебър: Лъжат ли министри, че няма правна регламентация за водните атракциони?

"Не бих допуснал да се качи, ако..."

"За мен семейството и децата са свещени. Никога не бих допуснал това момченце да се качи на парашута, ако знаех, че има нередност", каза в съдебната зала Стефанов – служител във фирмата "Венис Марина", която организира атракциона парасейлинг на южния плаж в Несебър.

Окръжната прокуратура отново настоя обвиняемите да останат в ареста. "Налице е реална опасност те да се укрият или да извършат ново престъпление. Механизмът на деянието сочи брутално пренебрегване на правилата, обезпечаващи здравето на хората, ползващи парасейлинг – дейност, налагаща контрол и строга дисциплина", коментира наблюдаващият прокурор Сузана Койнова. Още: Ясна е причината за смъртта на детето, паднало от парашут в Несебър

Адвокатите на тримата защитиха тезата, че отговорността трябва да понесе управителят на фирмата, организирала полетите, а не капитанът на лодката, касиерът и моряците. "Човешкият аспект в този инцидент не може да бъде подминат. Загубата е тежка. Задачата на съда е да отдели емоцията от правото и да не раздава предварителни присъди", заяви адвокат Ваня Радиева. Тя подчерта, че обвинението неправилно прехвърля организационни отговорности върху екипажа. "Недопустимо е предположенията да заместват доказателства", допълни тя.

