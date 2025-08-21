Дрогиран зад волана: Във Виена арестуваха българин с наркотици в колата

Българин, намиращ се под въздействието на наркотици е бил арестуван в австрийската столица в момент, когато е шофирал. 37-годишният мъж е превозвал в колата си богат набор от опиати, а именно: крек, кетамин, кокаин и субститол, съобщи австрийската новинарска агенция АПА. Полицаите са спрели автомобила му за проверка поради силния шум на двигателя, дължащ се на технически неизправности - дупка в ауспуха и загуба на масло.

Задържаха пиян и дрогиран шофьор, пътувал за Бургас за празниците

Проверка

Още при спирането на превозното средство австрийските полицаи са забелязали също така в централната конзола на колата и така наречената лула за крек. Шофьорът е признал без колебание, че току-що е използвал устройството за употреба на крек, производно на кокаина наркотично вещество, а медицински преглед е потвърдил показанията му, което е довело до отнемане на шофьорската книжка на заподозрения.

Още: Дали не е бил дрогиран: Шофьор се блъсна в бетонен стълб

При по-нататъшна проверка на колата полицаите са открили пликче с кетамин, друг плик с кокаин и няколко кутии с използвания за заместителна лечебна терапия опиат субститол. Според полицейския говорител Маркус Дитрих конфискувани са осем грама кетамин, 50 грама кокаин и 50 таблетки субститол.

Арестуваният българин, шофирал автомобила, се намира в полицейски арест, съобщи говорител на регионалното полицейско управление на федералната провинция Виена, предаде БТА.

Пияна заляна зад волана: Шофьорка кара с 3,25 промила