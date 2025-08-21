Инфаркт сполетя гръцки депутат

Високопоставен депутат от управляващата партия „Нова демокрация“ в Гърция почина след инфаркт в събота в Халкидики, Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Апостолос Весиропулос, 59-годишен бивш заместник-министър на финансите и секретар на парламентарната група на „Нова демокрация“, е бил в бар на плажа, когато се е почувствал зле и е припаднал.

Роднини веднага се обадили на спешните служби, а парамедиците го откарали в местна болница, където лекарите не успели да го стабилизират.