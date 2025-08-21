Войната в Украйна:

Хърватия увеличава заплатите на 250 000 държавни служители

21 август 2025, 18:02 часа 244 прочитания 0 коментара
От 1 септември тази година служителите в държавните служби на Хърватия ще получат нова база за изчисляване на заплатите. Правителството на Република Хърватия реши, че базата ще бъде в размер на 1004,87 евро бруто и ще се прилага, започвайки от заплатата за месец септември, която се изплаща през октомври, съобщи хърватската медия Индекс.

От февруари до август тя е възлизала на 975,60 евро бруто, докато през януари е била 947,18 евро бруто. Това означава, че служителите в публичната администрация ще имат увеличение на основата с около три процента от есента.

Според по-ранни изчисления, увеличението на основата означава, че например служител, който е имал нетна заплата от 1200 евро, ще получи увеличение от около 36 евро.

Увеличението се отнася за около 250 000 служители в държавните и обществените служби. Това са учители, медицински сестри, полицаи, митничари и други служители, за които се прилага Основният колективен трудов договор. ОЩЕ: Заплатите на мениджърите в най-големите британски компании чупят рекорди

Деница Китанова
