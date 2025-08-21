Първа жертва на НАТО, латвийски граничар стъпил на мина за "сдържане на Русия": Нагъл фейк на руската пропаганда

Редица руски медии, сред които "Московский комсомолец", "Газета.ru" и други, съобщават днес, че е имало инцидент на латвийската граница, където латвийски граничар бил стъпил върху една от мините, "поставени от властите, за да сдържат Русия". Това било станало докато той патрулирал район, който бил "миниран" срещу заплаха от Русия, но явно бил забравил къде са поставени мините. Информацията си руските медии вземат от прокремълския телеграм канал SHOT, който съобщава за това без да цитира източник. По-нататък според разпространяваната от руските медии и канали информация, пострадалият граничар бил спешно откаран в болница, където лекарите го били диагностицирали с минно-експлозивно нараняване. По-нататък - той бил починал, тъй като нямало шанс да бъде спасен, се казва в публикациите.

За такъв инцидент обаче не се съобщава в други източници извън руските, нито пък в латвийски държавни институции или местни медии.

Нещо повече - проверка на Re:Check (услугата за проверка на фактите, управлявана от разследващата новинарска организация Re:Baltica) категорично отхвърля слуха. Още в началото на месец август оттам изрично отбелязаха заради подобни слухове, че Латвия не е минирала границата си с Русия или Беларус, както и че няма съобщения за пострадали или загинали граничари вследствие на стъпване върху мина. Това пише латвийският обществен медиен портал LSM.

През април парламентът на Латвия - Сейма одобри оттеглянето на Латвия от Отавската конвенция, която забранява използването на противопехотни мини. Но Латвия не е поставяла мини по границата си, пише изданието.

Въпреки това още през юли прокремълски блогър с прякор "Maksometr" публикува видеоклип в социалните мрежи, в който твърдеше, че Латвия вече минира границата. Той също така заяви тогава, без да предостави доказателства, че латвийски граничар е загинал, след като е стъпил на мина. Освен това той твърдеше, че Латвия поставяла мините, за да не можели латвийските жители да избягат в Русия или Беларус, допълва изданието, посочвайки, че това е нелепост.

След проверка на фактите Re:Check заключава, че нищо от това не е вярно.

Още повече, че в действителност балтийските държави все още ще спазват Отавската конвенция до 27 декември тази година.

През април подобна дезинформация вече се разпространяваше и за Литва, припомня изданието. Там беше разпространена измама, че литовски жител е загинал при експлозия на мина, скоро след като министрите на отбраната на балтийските държави и Полша призоваха за оттегляне от конвенцията.