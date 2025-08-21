Хората на Пеевски доволни, че парламентът прекъсна ваканцията си заради тях

Хората на санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски са доволни, че парламентът прекъсна ваканцията си заради тях. Припомняме, че комисията бе свикана два дни след призива на Пеевски към председателя на 51-ото Народно събрание Наталия Киселова за такова заседание, а причината за недоволството му беше безводието в страната и най-вече в община Плевен.

„Заседанието на тази комисия е след светкавичната реакция на на нашия лидер г-н Пеевски по повод водната криза в Плевен и безводието. Колегите изработиха много сериозни предложения, които ще решат проблемите. По-важното от всичко това, че ние за първи път посочваме източниците на финансинране и средствата – както от бюджета, така и с помощта на ББР по определени схеми. За нас от ДПС – Ново начало“ решаването на проблемите на хората не може да бъде пречка липсата на финасси от държавата. Държавата има пари и е длъжна да осигури“, коментира пред медиите Йордан Цонев от „ДПС – Ново начало“.

Предложенията на ДПС - НН са допълнени и развити

Депутатът от ДПС - Ново начало" Искра Михайлова е доволна, че предложенията на групата й са били допълнени и развити и подкрепени от доста колеги от парламента.

"Те отговарят на очакванията на хората. Второ, да подчертая, че това, което ни епредлагаме, са наистина спешни мерки, мерки, които трябва да бъдат взети сега, за да може да помогнем на хората, които страдат от липса на вода", каза Михайлова.

Националният борд по водите

Михайлова обърна внимание, че с решението и предложението да се направи национален орган, който да обедини усилията да на институциите, а не да ги замени, има възможност да се подготвят стратегически мерки, които да не допускат в следващите години да се изправят пред подобни кризи за недостиг на вода.

Според Станислав Анастасов от "ДПС - Ново начало" основният проблем е липсата на координация и затова този проект на решение се предлагат извънредни мерки и извънредни пълномощия, за да има решения.