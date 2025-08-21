Трагедията в Несебър: Лъжат ли министри, че няма правна регламентация за водните атракциони?

"Има пропуски в нормативната уредба" – по този начин министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира трагедията в Несебър, при която на 18 август дете на 8 години падна от 40 м височина в морето и по-късно почина. Това се случи по време на парасейлинг – полет с парашут, закачен за моторна лодка. Сред първоначалните версии за инцидента, които се коментираха, бяха скъсано въже или разкопчаване на предпазен колан – това потвърди впоследствие и майката на момчето от Разлог, която бе с него във въздуха. Предстоят технически експертизи, а трима души - служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг - получиха обвинения за причиняване на смърт по немарливост или незнание.

Снимка: Гроздан Караджов, БГНЕС

Караджов каза на 20 август по време на брифинг в Министерски съвет, че когато парасейлинг, скачане с парашут, парапланери и други подобни дейности се организират по търговски начин, "липсва ясна правна регламентация". Възложена е задача на министри и агенции да подготвят в спешен порядък текстове за нормативно законово уреждане на тези въпроси и те да бъдат внесени в Народното събрание, каза министърът и вицепремиер.

Още един министър – този на туризма, Мирослав Боршош – заговори за един вид юридическа празнота в случая. "По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност (...) Разговорът по тази тема предстои", каза той.

Снимка: Мирослав Боршош, БГНЕС

Вярно ли е, че липсва ясна правна регламентация?

През 2009 г. е приета „Наредба за праването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях“.

Документът от 14 страници, който е обновяван, изменян и допълван – последно през 2012 г., много конкретно посочва кой и по какъв начин носи отговорност, очертава правила и въвежда наказания.

Какво пише в наредбата за мерките при парасейлинг?

В наредбата е записано, че водноатракционна услуга "Воден парашут" (Parasailing) се извършва с високоскоростен плавателен съд, оборудван с платформа, лебедка и двигател с необходимата мощност в зависимост от вида на парашута, при спазване изискванията на чл. 13, ал. 4 - 6, като не се допуска издигане и приземяване на брега.

Екипажът на плавателния съд се състои най-малко от двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг. Не се допуска използването (тегленето) на парашути с три или повече места.

Теглещото въже трябва да отговаря на следните изисквания:

да се задържа над водата;

да няма възли или усуквания;

да е с дължина до 80 метра.

На лица на възраст под 18 години услугата се предоставя след подписване на декларация за съгласие от родителите, настойниците или попечителите им, в която те вписват имената си и имената на лицето, което ще ползва услугата.

По време на полета парашутистите трябва да носят индивидуални спасителни жилетки.

Чл. 27. от наредбата гласи, че предоставянето на водноатракционни услуги с плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение се извършва от физически или юридически лица - концесионери и наематели на морските плажове или техни подизпълнители, след сключване на писмен договор между концесионера или наемателя на плажа и подизпълнителя.

Къде се извършват водноатракционни услуги?

Предоставянето на услугите се извършва единствено в зони за предоставяне на водноатракционни услуги, чието местоположение и граници се съгласуват предварително с Изпълнителна агенция "Морска администрация", с Военноморските сили и с Главна дирекция "Гранична полиция". Те се определят в специализираните схеми по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Не се допускат зони за предоставяне на водноатракционни услуги на охраняеми плажове с дължина на водната им граница с Черно море, по-малка от 300 метра. Разстоянието между две зони за предоставяне на водноатракционни услуги не може да бъде по-малко от 500 метра. Съгласуването на местоположението и границите на зоните за предоставяне на водноатракционни услуги се осъществява всяка календарна година. Изключение има, когато такава зона е съгласувана в предходна календарна година и не са настъпили промени в основните ѝ характеристики - местоположение, граници, оборудване, коридори, както и в другите данни, отразени в документите.

Снимка: iStock

Правила: кой е отговорен?

Лицата по чл. 27, ал. 1 - т.е. концесионери и наематели на морските плажове или техни подизпълнители - разработват Правила за организацията и дейността на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги и Указания за безопасно ползване на плавателните средства, които се съгласуват със съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", със съответното структурно звено на Главна дирекция "Гранична полиция" и с Щаба по подготовката на Военноморските сили.

Управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги или упълномощено от него лице, провеждат задължителен инструктаж на лицата, които ще ползват плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение или водноатракционни услуги. Последните подписват декларация, че са запознати с указанията за безопасно ползване на плавателните средства, в която вписват имената си.

Управителят на зоната за предоставяне на водноатракционни услуги не допуска използването на:

моторни плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение от лица под 18-годишна възраст, ако не са с пълнолетен придружител, който да управлява плавателното средство;

плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение от лица във видимо нетрезво състояние, употребили алкохол, наркотици или други упойващи вещества;

плавателни средства, които не отговарят на изискванията за техническа безопасност или ако създават предпоставки за замърсяване на морската среда.

В друг член от наредбата - №34 - пише, че концесионери и наематели на морските плажове или техни подизпълнители, предоставящи услугите, са длъжни да осигурят в зоната за предоставяне на водноатракционни услуги моторна лодка или специално оборудван джет, способни да развият скорост, не по-малка от 12 възела, снабдени със спасителни и пожарогасителни средства, санитарен и превързочен материал и кръгъл спасителен пояс с въже с дължина 30 м, съгласно разпорежданията на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Снимка: БГНЕС

На бордовете на лодката/джета се изписва с ясно различими букви надпис: "Спасителна лодка"/"Спасителен джет" на български език и "Rescue boat" на английски език. Трябва да се оборудват джетовете, които отдават под наем, с дистанционна система за автоматично спиране от разстояние най-малко 1000 м (CONTROL PANEL), която се използва, в случай че ползвателите създават рискови ситуации за сигурността на лицата и плавателните средства в района. Не трябва да се допуска използването на джетове, които не са оборудвани със система за автоматично спиране (QUICK STOP), гарантираща спирането на машината, в случай че водачът падне във водата.

Лицата, предоставящи услугите, са длъжни да забраняват движението на плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения при неблагоприятни хидрометеорологични условия, както и преди изгрев и след залез слънце.

Допуска се осигуряване с едно спасително средство до три съседни коридора, при условие че се намират на един плаж на общо разстояние, не по-голямо от 1000 м, ръководят се от един концесионер или наемател на морския плаж или техен подизпълнител и е изградена система за комуникация между коридорите. Спасителното средство се базира в средния от охраняваните коридори.

Нарушения и наказания

За нарушения на наредбата виновните лица се наказват по чл. 121, ал. 3 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. Този член гласи: "Който наруши други разпоредби на закона или на подзаконовите актове по неговото прилагане, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв., ако нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец.

Снимка: iStock

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностни лица на Изпълнителна агенция "Морска администрация". Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.

Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, гласи още цитираната наредба.

Внимание на документа обърна бившият лидер на БСП Корнелия Нинова в публикация във Facebook профила си на 21 август. По думите ѝ - "има нещо гнило около смъртта на детенцето, паднало от парашут край Несебър. Управляващите прикриват някого". Тя обвинява Караджов, Боршош и депутата от "БСП - Обединена левица" Кирил Добрев, който е председател на транспортната комисия в парламента, че говорят как няма нормативна регламентация.

"Пред очите и през ума ми са минали много закони и подзаконови нормативни актове. Никога, ама никога не съм срещала по-подробно и детайлно разписана уредба от тази за водноатракционни услуги", допълва Нинова.

