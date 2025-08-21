Националната следствена служба поема случая с АТВ-то в Слънчев бряг

Разследването на тежкия инцидент със семейството, пометено от АТВ на тротоар в Слънчев бряг, ще се води от Националната следствена служба, а не от прокуратурата в Бургас. Решението за прехвърляне на делото на по-високо ниво е на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Аргументът е, че случаят изисква работа от следовател с висока степен на квалификация и опит, предвид правната му сложност.

"Предстои анализ на значителен по обем доказателствен материал, както и назначаване на различни експертизи за установяване на обективната истина и отговорността на шофьора", съобщиха още от прокуратурата. Още: Домашен арест за 18-годишния, прегазил 6 души с АТВ в Слънчев бряг

При инцидента 18-годишен младеж с наето АТВ блъсна на тротоара петима души – майка и трите й деца, както и техен близък. Жената е клинична смърт, животът ѝ се поддържа медикаментозно. 4-годишният й син също е в тежко състояние, а останалите пострадаха по-леко.

Потулване?

Обвинение за причиняване на средни телесни повреди на повече от едно лице е повдигнато на 18-годишния Николай Бургазлиев – син на полицай от Несебър.

Близките на пострадалата жена изразяват съмнения, че случаят може да бъде потулен, а пробите на младежа за алкохол и наркотици – манипулирани. Още: "Родителите му са полицаи": Близки на пометените от АТВ в Слънчев бряг се притесняват, че случаят ще се потули

В социалните мрежи вече се организират протести с искане за справедливо разследване и наказание. Демонстрации са насрочени за петък, от 12:00 ч., пред съдебните палати в София, Пловдив и Бургас.