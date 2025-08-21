Войната в Украйна:

Хранитително отравяне в затвора: Ето къде

21 август 2025, 17:51 часа 160 прочитания 0 коментара
Тридесет затворници в затвора Нафплио на Пелопонес са показали симптоми на хранително отравяне в сряда, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на държавната телевизия ERT в четвъртък сутринта.

Седем затворници са хоспитализирани в болница „Нафплио“, докато останалите остават под медицинско наблюдение в заведението.

Властите са започнали разследване, за да установят източника на епидемията. ОЩЕ: На свобода без да очакват: Ураган събори покрива на затвор (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
