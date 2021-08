Робърт ДеНиро, Леонардо ДиКаприо и Том Харди в драматичния сезон на TV1000

„Имало едно време в Америка“, „Завръщането“, „Филаделфия“ и още американски истории по филмотечния TV1000 през септември

Гледайте едни от най-добрите драматични филми по филмотечния TV1000 всяка вечер през септември. С участието на някои от най-известните имена в историята на киното – Том Ханкс, Дензъл Уошингтън, Робърт де Ниро, Леонардо ДиКаприо, Том Харди... и режисирани от някои от най-големите майстори на киното, базирани на забележителни истории от реалния живот, и оригинални и вдъхновяващи филми, получили признание и награди.

Видео за „Сезон на драмата“ по TV1000

„Завръщането“ с Леонардо ДиКаприо и Том Харди

Действието на филма се развива през 1823 година в Монтана, северните земи от покупката на Луизиана. Хю Глас (Леонардо ди Каприо) е ловец, който е част от отряда за събиране на животински кожи на капитан Андрю Хенри (Донал Глийсън). Глас има син от индианка, за който се грижи сам. Бивакът на ловците е нападнат от индианци Арикара (наричани Рий), които избиват по-голямата част от отряда. Една четвърт от екипа на капитана се спасява, сред които са Хю Глас, сина му Хоук и Джон Фицджералд (Том Харди).

Малко след като избягват от индианците, Глас е нападнат от мечка гризли, която след дълга борба успява да убие, но получава множество наранявания и отрядът се принуждава да го носи на носилка. Понеже носенето му забавя екипа, капитан Хенри решава да убие Глас, но в последствие решава...

Премиера: понеделник, 27 септември, 22:00.

„Имало едно време в Америка“ на Серджо Леоне

„Имало едно време в Америка“ (на английски: Once Upon a Time in America) е итало-американски филм от 1984 г. на режисьора Серджо Леоне, в който участват Робърт де Ниро, Джеймс Уудс, Елизабет Макгавърн, Джо Пеши и Дженифър Конъли.

Дълъг е близо 4 часа в неорязаната версия, като често действието се прехвърля в три периода: началото на 20 век, 1930-те (Сухия режим) и 1960-те. Музиката към филма е написана от италианския композитор Енио Мориконе, за което е номиниран за Златен глобус най-добра филмова музика. За най-добра режисура за същата награда пък е номиниран Серджо Леоне. Премиерата е на Филмовия фестивал в Кан през 1984.

Еврейски гангстер от времето на сухия режим се връща в източен Манхатън десетилетия по-късно, където отново трябва да се изправи срещу духовете и съжаленията на предишния си живот. Разказът е за група от четирима приятели-евреи (Нудълс - Роберт Де Ниро, Макс - Джеймс Удс, Коки - Уилям Форсайт и Патси - Джеймс Хейдън) от тяхното детство през славните години на прохибицията (1920 - 1933) до тяхната среща след 35 години.

Излъчвания по TV1000 – на 10 и 30 септември от 22:00 часа.

„Филаделфия“ с Том Ханкс и Дензъл Уошингтън

Филмът на Джонатан Деми е носител на два Оскара от пет номинации и разказва истинската история на успешния млад адвокат Андрю Бекет (Том Ханкс), който е уволнен от голяма адвокатска кантора, малко след като се разболява от СПИН. Андрю е твърдо решен да съди работодателите си за дискриминация, но кантората е толкова влиятелна, че никой адвокат във Филаделфия не иска да поеме делото.

В отчаянието си младият мъж решава да се обърне към Джо Милър (Дензъл Уошингтън) – хомофоб със съмнителна репутация, който обаче има нужда от парите и общественото внимание, които участието в едно подобно дело могат да му донесат. За Андрю предстоящата битка в съдебната зала има съвсем ясни параметри и цели – той се бори за репутацията си, за живота си и в името на справедливостта. Джо, който е разделен от Бекет от дълбока социална и културна пропаст, пък ще трябва да се пребори със собствените си страхове и предразсъдъци към хомосексуалните хора.

Излъчвания: 5 и 15 септември в 21:00 часа.

„Кешбол с Брад Пит и Джона Хил

“Кешбол” е американска спортна драма от 2011 г. по сценарий на Стивън Зейлиън и Аарън Соркин. Главните роли се изпълняват от Брад Пит, Джона Хил и Филип Сиймур Хофман. Дебютира на фестивала в Торонто, а през януари 2012 г. получава шест номинации за Оскари 2012, включително за най-добър филм и най-добър актьор за Брад Пит. Били Бийн е мениджър на бейзболен клуб и е на път да изгуби тримата си най-добри играчи заради по-богати отбори. Предвид финансовото състояние на клуба, Бийн разбира, че трябва радикално да промени начина, по който набира играчи. Когато среща Питър Бранд - талантлив дипломиран студент по икономика, той знае, че е намерил човека, който ще му помогне да събере отбор с ограничен бюджет. В „Кешбол“ участва и Филип Сиймур Хофман (RIP).



Излъчвания: 1 септември от 21:00, 17 септември от 19:15 часа.

За пълната програма на филмотечния канал посетете www.TV1000.bg

Следете и www.Facebook.com/TV1000BG