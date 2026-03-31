Под натиск: Австралия проверява Facebook и YouTube за нарушаване на забраната за деца

Технологични гиганти, сред които Facebook и YouTube, са обект на разследване за потенциално нарушение на забраната за социални мрежи за деца под 16-годишна възраст в Австралия, смятана за най-строгата в света. Towa съобщi австралийският регулаторен орган, цитиран от Франс прес. "Въпреки че платформите за социални мрежи са предприели някои първоначални мерки, аз съм загрижена от факта, че някои от тях може би не правят достатъчно, за да спазват австралийското законодателство", заяви отговорникът за онлайн сигурността Джули Инман Грант, като посочи конкретно Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube.

През декември Австралия забрани на децата под 16-годишна възраст достъпа до най-големите платформи за социални мрежи в света, позовавайки се на необходимостта да ги защити от "хищнически алгоритми" и тормоз в интернет.

"Съществуват сериозни опасения, че Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube са нарушили тази забрана", добави Грант. "Вследствие на това сега преминаваме към прилагане на закона", посочи тя.

Компаниите, засегнати от тази забрана, рискуват глоби до 33 млн. американски долара, ако бъдат признати за виновни в нарушаване на австралийското законодателство.